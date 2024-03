Estudio revela que los árboles se pueden comunicar entre sí: ¿cómo lo hacen?

En algo que ha sorprendido a la comunidad científica internacional, un estudio ha revelado que los arboles en la profundidad los bosques pueden comunicarse entre sí de una forma casi imperceptible.

El estudio de Nature Ecology & Evolution, explica que en la profundidad los bosques del mundo, habría una enorme red de comunicación natural que lleva generaciones enteras.

Dicha red habría desarrollado un lenguaje entre los árboles, situación que posiblemente lleve millones de años. Los autores explican que el humano no puede percibir dicha comunicación debido a que la comunicación se da a través de sus raíces. Además, no es relevante si son de la misma especie o no, se entienden sin importar ese factor.

La investigación arrojó que los árboles maduros son quienes lanzan señales de defensa entre sí a través de sus raíces, por debajo de la tierra.

"Una red de micorrizas común (CMN) se forma cuando las hifas de hongos micorrízicos conectan las raíces de múltiples plantas de la misma o diferente especie bajo tierra", señala el estudio.

No obstante, los investigadores puntualizaron en que dicha comunicación aún no ha sido revisada por pares. Por lo mismo, instan a los medios de comunicación que no trivialicen dicha información, pues aseguran que esto puede sesgar el entendimiento científico de este fenómeno.

Árboles maduros se comunicarían a través de sus raíces. Foto: Pexels

En el estudio son reiterativos en este punto, pues aseguran que los medios de comunicación "populares", suelen hacer afirmaciones tendenciosas que no concuerdan con lo mostrado en la evidencia de la investigación. Si bien dicha red de comunicación es real, es más complejo de lo que parece, pues dicho lenguaje entre árboles no se puede explicar con un mismo fenómeno.

Examinamos cómo se citan los resultados de la investigación del CMN y descubrimos que las afirmaciones sin fundamento se han duplicado en los últimos 25 años; un sesgo hacia la cita de efectos positivos puede oscurecer nuestra comprensión de la estructura y función de los CMN en los bosques. Concluimos que el conocimiento sobre los CMN es actualmente demasiado escaso e inestable para informar la gestión forestalConcluye dicho estudio