Medicamento hace que el Covid-19 se ataque a sí mismo; ya funcionó en ratones

Un estudio publicado en la Nature Chemical Biology afirma que un medicamento, ya aprobado en Estados Unidos, para enfermedades neurológicas es capaz de bloquear la infección por el Covid-19, además de alterar el virus para que se ataque a sí mismo.

El fármaco en cuestión es el NMT5, el cual recubre el SARS-CoV-2 con sustancias químicas que pueden alterar temporalmente el receptor humano conocido como ACE2, la cual es una molécula que utiliza el virus para infectar las células humanas.

Te puede interesar: Crean cubrebocas inteligente que puede detectar Covid, gripe y hasta futuros virus

Este descubrimiento del Instituto de Investigación Scripss, en Estados Unidos, afirma que este medicamento bloquea el acceso del virus a las células humanas, impidiendo su infección.

"Lo bueno de este fármaco es que estamos volviendo al virus contra sí mismo", dijo el autor principal de la investigación, Stuart Lipton.

¿Será posible prevenir la infección grave de Covid-19?

Antes de la pandemia, el equipo estudiaba variaciones de un fármaco llamado memantina, usado en la década de los sesenta como antigripal y luego reformulado por el equipo de Lipton para tratar enfermedades neurológicas.

Mundo ¿Realmente ya terminó la pandemia?

"Mi equipo había hecho que estos fármacos antivirales fueran mejores para el cerebro, y cuando surgió la covid-19, nos preguntamos si en el proceso también habíamos hecho que alguno de ellos fuera mejor antiviral", recordó Lipton.

Así, probaron una biblioteca de compuestos similares a la memantina y vieron que el candidato a fármaco designado NMT5 tenía dos propiedades clave.

Este podía reconocer y adherirse a la superficie del SARS-CoV-2, y además modificar químicamente el receptor ACE2, lo que “podría convertir al virus en un vehículo de entrega para su propia muerte”.

En hámsters con Covid-19, el NMT5 redujo los niveles del virus en cien veces, eliminó el daño a los vasos sanguíneos en los pulmones y mejoró la inflamación.

Foto: EFE

Ácido nucléico, clave para prevenir la infección

En 2021, ya se habían realizado investigaciones para bloquear el ingreso del virus del Covid a las celulas humanas, y el trabajo en conjunto entre el Instituto Italiano de Tecnología, la Scuola Superiore Sant’Anna y la Universidad de Milán señala que el uso de un aptámero (ácido nucleico) de ADN, o una cadena sencilla de oligonucleótidos, puede crear una barrera a la proteína pico de cualquier coronavirus y previniendo así la infección celular.

"Hemos identificado dos aptámeros capaces de unirse eficazmente al receptor ACE2, ocultándolo, los aptámeros no entran en el núcleo celular y no pueden interactuar con nuestro ADN", así el medicamento podría generar una especie de pantalla protectora con la cual ocultar la entrada del virus y al no poder infectar la célula diana el virus morirá.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Los estudios se reprodujeron en una computadora la porción de ACE2 que contiene K353 y realizaron un cribado in vitro en millones de áptameros, o bien, fragmentos de ADN producidos artificialmente.