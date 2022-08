Misión Artemis I: cuándo y dónde ver en vivo el despegue que lleva a Snoopy a la Luna

La NASA está casi lista para comenzar su programa Artemis I, una misión emocionante, pues será la prueba antes de la llegada del hombre a la Luna y todos podrán ser parte de este evento histórico.

La nave llamada Orión que despegará no estará tripulada por humanos, pero los astronautas Snoopy y Shaun, el cordero, serán parte del equipo que despegará desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 39B en el Centro Espacial Kennedy en Florida.

Orión viajará alrededor de la Luna y volverá a la Tierra, un viaje que se contempla sea de seis, con el objetivo de “verificar los sistemas antes de que la tripulación vuele a bordo del Artemis II” en una próxima misión a nuestro satélite natural.

Artemis lanzará a Orión para viajar alrededor de la Luna y volver a la Tierra. Foto: NASA

¿Cuándo y dónde puedes ver la misión?

Sabemos que la NASA quiere que la gente participe y constantemente comparte las plataformas donde el público puede interactuar en algunos de los proyectos que realizan, y esta no será la excepción.

Virtualmente los interesados tendrán acceso a una comunidad donde se podrá interactuar con otras personas, tener acceso a videos exclusivos e incluso obtener tu propia insignia social de la NASA, solamente tienes que registrarte.



El viaje se realizará el próximo 29 de agosto a las 7:33 horas, tiempo del centro en México y podrás ver la transmisión a través de las diferentes redes sociales de la agencia:





Twitter y Facebook:

@NASA

@NASAKennedy

@NASAArtemis

@NASA_Orion

Instagram:

@nasa

@nasakennedy

@nasaartemis

Snoopy y Shaun juntos en una misión

La NASA en un principio mostró al pequeño Snoopy mirando hacia la nave espacial Orión y así reveló que sería un tripulante encargado de la misión Artemis I, lo que generó ternura entre los internautas.

Posteriormente, la Agencia Espacial Europea (ESA) dio a conocer que Shaun, el cordero, sería el acompañante del perrito para viajar a la Luna.

Next up on Shaun's @esa updates: find out how he got in a spin as part of his training! Like all space travellers, Shaun has undertaken centrifuge training to prepare him for the forces felt on launch and landing...see how it went here: https://t.co/g2xEB2ldy9 #Artemis #Moon pic.twitter.com/W6n1R0jur1 — Shaun the Sheep (@shaunthesheep) August 16, 2022

Ambos astronautas ya se sometieron al entrenamiento necesario y se familiarizaron con el vehículo en el que viajarán a finales de agosto.

Todos les deseamos mucha suerte para que logren el objetivo, disfruten de la experiencia espacial y traigan consigo toda la información que los ingenieros requieren para lograr un viaje seguro para la próxima tripulación conformada por humanos.