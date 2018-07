NASA arma los últimos preparativos para acariciar el Sol

La Agencia Aeroespacial de Estados Unidos (NASA) ultima estos días el lanzamiento de una sonda que llegará a acercarse más que ninguna otra al Sol.

La sonda Parker, bautizada así en honor a Eugene Parker, el astrofísico que desarrolló la teoría de los vientos solares supersónicos, será lanzada desde Cabo Cañaveral, en el estado de Florida, a partir del próximo 6 de agosto, según un comunicado de la agencia.

Don’t try this at home! Watch as Parker #SolarProbe’s lead heat shield engineer takes a blowtorch to a sample of the cutting-edge material 👇 Read more about how we’ve prepared a spacecraft to go to the Sun: https://t.co/4NiJoymEdX pic.twitter.com/ovCDrg1gjB — NASA Sun & Space (@NASASun) 21 de julio de 2018

La misión se acercará a 6 millones de kilómetros de la superficie solar a una velocidad que alcanzará los 200 kilómetros por segundo en una misión en la que analizará el comportamiento de la estrella tanto a distancia como en el propio lugar.

Será la primera vez que una misión se adentre en la corona solar, una región que alcanza temperaturas muy superiores a la superficie del “astro rey”.

In just a few short weeks, we're launching Parker #SolarProbe to the Sun. It will travel through the corona, where temperatures can spike upwards of a million degrees Fahrenheit.



So how do you design a spacecraft that won't melt? https://t.co/4NiJoymEdX pic.twitter.com/3WRB46WEPU — NASA Sun & Space (@NASASun) 19 de julio de 2018

En este sentido, Alex Young, científico experto de la NASA, recordó que han estado “estudiando el Sol durante décadas y ahora” irán “adonde se encuentra la acción”.

El proyecto tratará de dar luz a las influencias del Sol, así como a secretos que solo la teoría astrofísica se ha atrevido a responder, como la aceleración de los vientos solares.