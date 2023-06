NASA celebra la primera reunión para discutir sobre los Ovnis, ¿qué dijeron?

Con una sesión de cuatro horas, la NASA realizó su primera reunión pública para discutir sobre el tema de los Ovnis con la presencia de los 16 miembros del panel independiente seleccionado para estudiar este fenómeno.

En este primer encuentro se deliberaron los hallazgos de los distintos expertos en materias como astrología y física, aunque uno de los primeros retos expuestos por el grupo fue los pocos métodos científicos confiables para documentar a los Ovnis.

Al respecto, señalaron que uno de los principales problemas del fenómeno Ovni se encuentra en las formas en que este habitualmente se registra, por medio de cámaras o sensores que no se encuentran diseñados o calibrados para detectar este tipo de avistamientos.

David Spergel, astrofísico y presidente del panel, explicó que en general la misión del panel no consiste en resolver la existencia de estos fenómenos, sino en crear una guía u hoja de ruta que la organización pueda seguir en el futuro.

La mayor parte de los expertos también indicaron que su trabajo se mantiene enfocado en los fenómenos aéreos. Además, de que solo examinan informes clasificados de observación civil, lo que permite el intercambio abierto de información entre una gran cantidad de entidades científicas, comerciales, internacionales y el mismo público.

Cuando en el mes de junio de 2022 se decidió crear este comité, la NASA decidió cambiar el acrónimo para estos fenómenos y ya no utilizar el de Ovni (Objetos voladores no identificados), para utilizar el de fenómenos anómalos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés).

Dentro de sus primeras observaciones señalaron que, de los 50 a 100 informes nuevos que generan cada mes sobre posibles avistamientos, solo el dos al cinco por ciento son calificados como “realmente anómalos”.

Por otro lado, indicaron que los datos son difíciles de interpretar y pueden sesgarse fácilmente. Para esto, pusieron de ejemplo un estallido de ondas de radio captado en Australia, donde al final se descubrió que los dispositivos utilizados eran capaces de captar señales de microondas de uso doméstico.

Los tabús y estigmas sobre el tema se mantienen, debido a que cuando se trató de consultar a pilotos de aviones comerciales, no quisieron hablar sobre si han visto algún objeto desconocido.

Sobre los alcances de su investigación, indicaron que la privacidad es un tema con el que también batallan debido a que, podrían utilizar dispositivos de recolección de información de gran alcance, pero no muchos estarían de acuerdo en su uso si invaden la privacidad de terceros.

David Spergel de la NASA también se refirió al acoso y abuso en línea que sufrieron varios de los investigadores del panel desde que iniciaron con su trabajo en el mes de junio del año pasado y, afirmó que el acoso solo “conduce a una mayor estigmatización”.

