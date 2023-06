NASA llevará tu nombre a Júpiter: te decimos cómo registrarte

Gracias a la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) los amantes del universo ya no tienen que llegar a ser astronautas para llevar un mensaje fuera de la Tierra.

¿Por qué lo decimos? La NASA invita a todos los habitantes del planeta a participar en su más reciente e innovador proyecto: Llevar a las lunas de Júpiter (a mil 800 millones de millas) la fusión del Arte y la Ciencia a través de mensajes que podrás colocar "dentro de una botella".

Será un hecho histórico para la humanidad como lo indica Laurie Leshin, directora del Laboratorio de Propulsión a Chorro pues la misión Europa Clipper contempla la participación de la población para firmar un poema escrito por Ada Limón, una poeta estadounidense de origen latino.

“La campaña ‘Mensaje en una botella de la NASA’ invita a personas de todo el mundo a firmar un poema escrito por la poeta laureada estadounidense Ada Limón. El poema conecta los dos mundos acuáticos: la Tierra, que anhela llegar y comprender qué hace que un mundo sea habitable, y Europa, que espera con secretos aún por explorar”, precisó la NASA.

Ada ha publicado más de cinco poemarios entre los que destacan: The Hurting Kind (2022), The Carrying (2018) y Bright Dead Things (2015); tu nombre podría estar en el poema “Elogio al Misterio”.

El Europa Clipper se lanzará desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en octubre de 2024; hasta el momento la página oficial de la NASA indica que hay 147 mil 687 personas apuntadas para llevar su nombre a las lunas de Júpiter, entre los países que más registros tienen están: Irán, Australia, México, India y Estados Unidos.

¿Cómo registro mi nombre en la misión de la NASA?

Los pasos son muy sencillos, entra al enlace https://europa.nasa.gov/message-in-a-bottle/sign-on/ y da clic en “Send your name”.

Posteriormente podrás encontrar el poema de Ada Limón o bien leerlo aquí abajo; a la derecha del poema encontrarás dos apartados que dicen “First name” (nombre) y “Last name” (apellido) escríbelos allí y después da clic en la opción “Next”.

Do you ever wish you could travel into deep space? Well, your name can!#SendYourName on @NASA’s Europa Clipper mission before the spacecraft begins its journey to Jupiter’s moon Europa in October 2024 >> https://t.co/r2LRoz6T5V pic.twitter.com/r0S2f0noDf — NASA Marshall (@NASA_Marshall) June 6, 2023

A continuación te mandará a otra pestaña donde deberás añadir el país del cual eres originario, así como un correo electrónico y un código postal.

¡Eso es todo! Tu nombre quedará sujeto a confirmación pero la NASA te brindará una linda postal con la que ya podrás sentirte parte de esta misión y compartirla con tus amigos.

Publicado en El Sol de Córdoba