NASA revela fotografía de la galaxia "sombrero"

La NASA reveló una imagen tomada por el telescopio espacial Hubble, la cual muestra a la galaxia “sombrero” o M104, ubicada a 28 millones de años luz de la Tierra, en la constelación de Virgo.

La característica principal de M104, cuya masa es igual a 800 mil millones de soles, es su núcleo brillante, blanco y bulboso rodeado por líneas de polvo que forman la estructura en espiral de la galaxia. Este carril de polvo es el sitio de formación de estrellas en la galaxia.

Ciencia Muere Alan Bean, el cuarto astronauta que pisó la Luna

La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por siglas en inglés), explicó que se considera que el centro de M104 alberga un enorme agujero negro.

A través de Hubble los científicos estiman que el sistema de cúmulos globulares de la galaxia Sombrero, es de casi 2 mil en número, 10 veces más los de la Vía Láctea, con edades desde los 10 hasta 13 mil millones de años.

La agencia espacial estadunidense expone que, clavado en el núcleo brillante de M104, hay un disco de menor tamaño que está inclinado en relación con el disco grande.

#HubbleClassic Tilted nearly edge-on to us, the Sombrero Galaxy’s dusty spiral disk cuts across the galaxy’s brilliant glow of stars. Found in the constellation Virgo, the Sombrero can be spotted with backyard telescopes during the month of May: https://t.co/mHHjs3SaKN pic.twitter.com/hgZKgWWUWo — Hubble (@NASAHubble) 29 de mayo de 2018

La emisión de rayos X sugiere la existencia de un material que cae en el núcleo compacto, donde reside un agujero negro de mil millones de masa solar.

M104 fue descubierto en 1781 por el astrónomo francés Pierre Méchain, destacó la NASA en su página de Internet.