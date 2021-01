Nos acercamos al Sol, eclipses y superlunas, esto depara el espacio para el 2021

El próximo sábado 2 de enero de 2021, la Tierra alcanzará su menor distancia al Sol en todo el año. Mientras que el 5 de julio ocurrirá lo opuesto, la Tierra estará más alejada del Sol en 2021.

LA ÓRBITA

La razón de por qué la Tierra aumenta y disminuye su distancia al Sol se debe a su órbita alrededor del Sol, la cual no es una circunferencia sino una elipse, aunque no muy alargada, es casi una circunferencia.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Cuando la Tierra está más cerca del Sol se le llama perihelio y sucede en los primeros días de enero. Por el contrario, cuando la Tierra está más alejada del Sol, se le llama afelio y ocurre a inicios de julio.

Dependiendo de la posición de la Tierra respecto al Sol, caerán diferente los rayos solares en la Tierra. Gráfico: Germán Martínez Gordillo

La palabra afelio viene del griego απο (apo) que significa lejos, y ηλιοσ (helios) el Sol. Perihelio viene del griego περι (peri) que significa: alrededor de.

Para 2021, el perihelio será el 2 de enero, a la 7:51 a. m., hora del centro de México (13:51 UT), cuando la Tierra se encuentre a 147 093 163 km del Sol.

Mientras que el afelio será el 5 de julio, a las 5:27 p. m. hora del centro de México en horario de verano (4:27 p. m. si no hay horario de verano) (22:27 UT), la Tierra estará a 152 100 527 km del Sol. Una diferencia de 5 007 364 km entre el 2 de enero y el 5 de julio de 2021.

Se considera una distancia promedio Tierra Sol de 150 millones de km.

La 2da Ley de Kepler, la Tierra acelera en el perihelio y desacelera en el afelio, barre áreas igualen en tiempos iguales.. Gráfico Maksim Zeyra, Germán Martínez Gordillo

Entonces, si en invierno la Tierra está más cerca del Sol ¿por qué hace frío? y si en verano estamos más lejos del Sol ¿Por qué hace calor?

LAS ESTACIONES

La respuesta a la pregunta anterior se debe a la inclinación de la Tierra, no a la distancia al Sol. Mientras en el hemisferio norte es invierno, los rayos del Sol caen oblicuos y se pierde mucha energía, calientan menos, al mismo tiempo en el hemisferio sur es verano, los rayos caen perpendiculares y hace más calor. Seis meses después se invierte la caída de los rayos en cada hemisferio, en el sur caerán oblicuos y será invierno y en el norte será verano y caerán perpendiculares.

La Tierra inclinada se parece a un trompo inclinado. La Tierra está inclinada 23.5 grados respecto al plano del Sistema Solar. Al igual que el trompo, la Tierra gira inclinada, dando una vuelta en 25 766 años.

Cuando la Tierra inclinada dé media vuelta, dentro de poco más de 12 mil años, las estaciones se invertirán. Será verano en el hemisferio norte entre diciembre y enero e invierno en el hemisferio sur. Sin embargo, en los siglos que lleva la humanidad, el cambio no ha sido suficiente como para modificar las estaciones. A este movimiento de trompo que tiene la Tierra se le llama Precesión de los Equinoccios.

Es por la inclinación de la Tierra que no debemos asociar las temperaturas ni las estaciones con la distancia al Sol.

LA VELOCIDAD

Gracias a las Leyes de Kepler sabemos que la Tierra aumenta su velocidad al acercarse al Sol y disminuye al alejarse del Sol. Aunque la diferencia es pequeña, de solo 1 km/s, siendo de 30.29 km/s (109 044 km/h) en el perihelio y 29.29 km/s (105 444 km/h) en el afelio.

Pero el cambio de velocidad no hace que el verano dure menos que el invierno. La segunda Ley de Kepler dice: el radio vector barre áreas iguales en tiempos iguales.

Las estaciones en cada hemisferio del planeta Tierra. Gráfico: Germán Martínez Gordillo

LA LUNA

La órbita de la Luna alrededor del Sol también es una elipse poco alargada, casi una circunferencia. La Luna tarda 28 días en rodear a la Tierra, por lo que cada 28 días la Luna se acerca y se aleja de la Tierra, separadas ambos momentos por 14 días. A la menor distancia a la Tierra se le llama perigeo y a la mayor distancia, apogeo. De todos los perigeos del año, una Luna será la más cercana a la Tierra de todas y de los apogeos de 2021 una Luna será la más alejada de todas.

La Luna más cercana en 2021 ocurrirá el 4 de diciembre, cuando la Luna esté a 356 793 km de la Tierra. Ese día será Luna Nueva, por lo que no es visible y ocasionará un eclipse de Sol.

La Luna más alejada de todas en 2021 será la del 11 de mayo, cuando la Luna esté a 406 511 km, coincidirá también con la Luna Nueva, tampoco es observable.

La distancia promedio Tierra Luna es 384 mil km.

Cuando el perigeo coincide con la Luna Llena o con la Luna Nueva, tenemos una Luna Llena en perigeo o una Luna Nueva en perigeo, llamadas de forma popular como superluna, siendo visible solo la de la Luna Llena. Por el contrario, cuando la Luna Llena o Luna Nueva coincide con el apogeo, le llaman microluna. Aunque a decir verdad, ambos términos no son científicos porque no dicen nada y no se basan en ningún estudio que determiné unos límites entre las distancias, solo se escogió cierto límite por gusto.

En 2021 habrá tres Lunas Llenas en perigeo:

El 27 de abril la Luna Llena estará a 357 378 km de la Tierra.

El 26 de mayo, la Luna Llena estará 357 309 km.

El 23 de junio la Luna estará a 359 959 km de la Tierra y la Luna Llena ocurrirá al siguiente día, el 24 de junio.

También habrá una Luna Nueva en perigeo, la del 4 de diciembre. No observable pero habrá eclipse de Sol.

LOS NOMBRES DE LAS LUNAS

Depende quien lo diga, unos afirman que los nombres de las Lunas vienen de los antiguos pueblos de Norteamérica, otras fuentes dicen que vienen de antiguos pueblos de la actual isla de Gran Bretaña. Los nombres de las Lunas indican momentos de caza, cosecha, recolecta y otras observaciones de la naturaleza. Se han popularizado en los últimos años por las publicaciones en internet.

He aquí los nombres de las Lunas Llenas:

La de enero se llama Luna de Lobo.

La de febrero, es la Luna de Nieve.

La de marzo es la Luna de Gusano.

La de abril es la Luna Rosada.

La de mayo es la Luna de las Flores.

La de junio es la Luna de Fresa.

La de julio es la Luna del Ciervo.

A la de agosto se le llama la Luna del Esturión.

En septiembre es la Luna de la Cosecha o de Maíz.

En octubre es la Luna del Cazador.

La de noviembre es la Luna del Castor.

Y la Luna de diciembre es la Luna Fría.

ECLIPSES

Habrá cuatro eclipses en 2021, dos de Luna y dos de Sol. Los eclipses suceden por pares con una diferencia de 14 días, porque la órbita de la Luna no cambia lo suficiente en 14 días. Si primero tenemos un eclipse de Sol, 14 días después será de Luna o si el primero es de Luna, 14 días después será de Sol. Es decir, si la Luna entra en la sombra de le Tierra, será eclipse de Luna. La Luna avanzará media vuelta y 14 días después estará entre el Sol y la Tierra, ocasionando un eclipse de Sol.

Ciencia En debate | ¿A quién pertenecen la Luna y Marte?

26 de mayo, eclipse Total de Luna, visible en México durante la madrugada y hasta el amanecer. Solo veremos el inicio y por poco tiempo la totalidad, ya que pronto amanecerá y la Luna “se ocultará” bajo el horizonte.

10 de junio, eclipse anular (Sol), visible en Estados Unidos, Canadá, Rusia y el Ártico.

18-19 de noviembre, eclipse parcial de Luna, visible en México y en gran parte del continente americano. Lo veremos durante la madrugada.

4 de diciembre, eclipse total de Sol, visible en África del sur y Antártica. german@astropuebla.org