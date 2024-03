Pronto en México, un eclipse de Sol, un eclipse de Luna, un eclipse de Venus y hasta un cometa

El 8 de abril la Luna ocultará al Sol, ocasionando un Eclipse Total de Sol, visible en el norte de México, mientras que en el resto del país será visto como Eclipse Parcial de Sol. Según en donde viva, el Eclipse iniciará poco antes de las 11 de la mañana y terminará alrededor de la 1:30 de la tarde. Conforme nos alejemos de la ruta del Eclipse Total, la parcialidad irá disminuyendo, por ejemplo: en Ciudad de México la Luna ocultará el 74% del Sol, en Puebla 71%, en Veracruz 65%, en Oaxaca 58%, en Chiapas 49% y en Yucatán 53%.

Pero hay más, dos semanas antes veremos un Eclipse de Luna.

Eclipse Penumbral

Quince días antes del Eclipse de Sol del 8 de abril, veremos en México un Eclipse Penumbral, en donde la Luna se obscurecerá, pero no desaparecerá ni se tornará roja como en un Eclipse Total de Luna.

El Eclipse iniciará diez minutos antes de las 11 de la noche del 24 de marzo y terminará a las 3:30 a. m. del 25.

Y no es casualidad, los Eclipses suceden en pares, si el primero es de Luna catorce días después habrá uno de Sol, o si el primero es de Sol, el segundo será de Luna.

Esto sucede por la órbita de la Luna alrededor de la Tierra. Cada 28 días, la Luna le da una vuelta a la Tierra, pero la Luna no oculta al Sol (Eclipse de Sol) o catorce días después no entra en la sombra de la Tierra (Eclipse de Luna), ya que la órbita de la Luna alrededor de la Tierra está inclinada 5º. Será hasta que la órbita de la Luna gire y lleve a la Luna a ocultar al Sol (Eclipse de Sol: Parcial, Total o Anular) o entrar en la sombra de la Tierra (Eclipse de Luna: Penumbral, Parcial o Total). Y esto sucede al menos dos veces por año, pero en diferentes zonas de la Tierra, de ahí que los Eclipses no nos parecen frecuentes.

Durante el Eclipse Penumbral la Luna cruzará la Penumbra, una sombra no tan obscura como la Umbra. De entrar parte o toda la Luna en la Umbra, tendríamos un Eclipse Parcial o Total de Luna, como el del 13-14 de marzo de 2025 o el del 3 de marzo de 2026.

Para entender la Umbra y la Penumbra, recordemos que la sombra de la Tierra es un cono, siendo al centro del cono la sombra más obscura (Umbra) y a su alrededor la menos obscura (Penumbra). Imagine que la sombra de la Tierra es como un platito para las tazas, el cual tiene un circulo al centro para la taza. El área circular al centro es la Umbra y a su alrededor es la Penumbra. Si la Luna solo cruza la Penumbra, será Eclipse Penumbral, si parte o toda la Luna entra en la Umbra será Eclipse Parcial o Total.

El cielo del 8 de abril durante el Eclipse. | Gráfico: Germán Martínez Gordillo

El Eclipse de Venus



Un día antes del Eclipse de Sol, el domingo 7 de abril habrá otro Eclipse muy diferente. Antes de ocultar al Sol, la Luna ocultará al planeta Venus. Este Eclipse o más bien la ocultación de Venus, ocurrirá de día. Venus y la Luna pueden verse de día, solo hay que saber hacia donde observar, es difícil pero es posible. Esta vez necesitará un telescopio, pero tenga mucho cuidado, el Sol anda cerca ¡No apunte al Sol!

En la mañana del 7 de abril, vea al este, arriba del Sol estará la Luna y cerca un tenue lucero, el planeta Venus. Entre las 09:28 a. m. y las 10:40 a. m. la Luna ocultará al brillante planeta.

El Cometa y los Planetas

El día del Eclipse de Sol, el 8 de abril, tendremos un cielo muy interesante. Ese día, al este, antes del amanecer, brillan los planetas Marte (rojo) y debajo Saturno. Ambos planetas van rumbo a la conjunción del 11 de abril ¡No se lo puede perder! Se observan a simple vista.

Más abajo, ya próximo a amanecer se encuentra Venus.

Horas después, durante el Eclipse de Sol, debajo del Sol se encuentra el planeta Mercurio. Este planeta nunca se aleja del Sol y se observa a simple vista.

El cometa 12P/Pons-Brooks, el 7 de marzo. | Foto: Nielander | Wikimedia Commons

Más abajo brillará el planeta Júpiter y cerca Urano, el cual no es visible a simple vista (Júpiter sí). Ambos planetas estarán en conjunción el 19-20 de abril, podrá observarlos al anochecer, al oeste, por donde “se oculta” el Sol. Necesitará un telescopio para observar a Urano y de paso, verá a cuatro lunas de Júpiter: Ío, Europa, Calisto y Ganímedes.

Durante el Eclipse, abajo de Júpiter brilla el cúmulo estelar de las Pléyades, en la constelación del Toro (Tauro).

Horarios y parcialidad del Eclipse en México. | Gráfico: Ruta Eclipse MX

Pero lo que más está llamando la atención es la aparición del cometa 12P/Pons-Brooks, aquél que llaman cometa diablo.

Durante el Eclipse, el cometa estará arriba de Júpiter, por su escaso brillo será poco probable observarlo, aunque podría aparecer en las fotografías astronómicas. En las ciudades en donde se observe como Eclipse Parcial, la probabilidad de observar los planetas y el cometa es poca o nula.

Mapa de México para observar el Eclipse Total de Sol. | Gráfico: eclipsesmexico.mx

Ya sin el Eclipse, en abril busque al cometa al oeste, al anochecer. En particular, entre los días 8 al 13 de abril, el cometa estará abajo del brillante Júpiter (nada brillará en esa zona como Júpiter), es probable que necesite al menos de unos binoculares para observar al cometa 12P.

Los cometas son impredecibles, el cometa 12P/Pons-Brooks podría presentar explosiones, como ya lo ha hecho, y aumentar su brillo para verlo durante el Eclipse, no lo sabemos, habrá que esperar si nos da la sorpresa.