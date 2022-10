Perfecto para Día de Muertos: la espeluznante imagen infrarroja del Telescopio James Webb

Ya conocemos los Pilares de la Creación, un espacio en el Universo que fue captado por primera vez por el Telescopio Hubble y posteriormente, en un versión mejorada, por el Telescopio James Webb, pero para la NASA este es uno de los espacios favorito para retratar de todas las formas posibles.

Esta vez, James Webb se puso a trabajar con luz infrarroja media y logró una vista espeluznante y extremadamente polvorienta de esta zona que ya es familiar para los amantes del espacio y que es perfecta para estos días halloweenescos.

¿Por qué la luz del infrarrojo medio crea un estado de ánimo tan sombrío y escalofriante?La agencia espacial explica que el polvo interestelar protagoniza el plano y cubre la escena, y ya que la luz del infrarrojo se especializa en detallar las zonas donde hay polvo, este material deslumbra en la foto.

“Las estrellas no son lo suficientemente brillantes en estas longitudes de onda para aparecer. En cambio, estos imponentes pilares de gas y polvo de color plomizo brillan en sus bordes, insinuando la actividad interna”.

You can’t escape its clutches.



Just in time for #Halloween, the Pillars of Creation reach back out like a ghostly hand. The eerie landscape, captured this time by Webb’s mid-infrared instrument (MIRI), spotlights ancient curtains of dust in new detail: https://t.co/Y9QQBf9nYM pic.twitter.com/rumIH8J6rX — NASA Hallo-Webb Telescope 🕸🕷🎃 (@NASAWebb) October 28, 2022

Con respecto a estas estrellas, la mayoría parecen estar desaparecidas, pero ¿por qué?, pues aquellas que recién se formaron no están lo suficientemente rodeadas de polvo y así no pueden ser detectadas por la luz infrarroja.

En cambio, Hubble observa estrellas jóvenes que todavía no se desprenden de sus capas polvorientas.

“Estos son los orbes carmesí hacia los bordes de los pilares. Por el contrario, las estrellas azules que salpican la escena están envejeciendo, lo que significa que se han desprendido de la mayor parte de sus capas de gas y polvo”.

Esta es la imagen infrarroja del Telescopio James Webb. Foto: NASA

La temperatura de cada parte en los Pilares de la Creación se puede distinguir, ya que las partes más densas de polvo son los tonos más oscuros de gris y la parte donde se forma una extraña V, como si fuera un búho con las alas extendidas, es la zona donde el polvo es más frío.

Esta escena fue capturada por primera vez por el Telescopio Espacial Hubble de la NASA en 1995 y revisitada en 2014 , pero muchos otros observatorios, como el Telescopio Espacial Spitzer de la NASA, también han contemplado profundamente los Pilares de la Creación.