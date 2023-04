Telescopio James Webb capta al gigante de hielo: la nueva imagen de Urano y sus anillos 

Gracias a la tecnología de los telescopios de la NASA ahora sabemos que varios planetas del Sistema Solar tienen anillos. James Webb recientemente logró capturar una impresionante imagen de Urano.

La nueva fotografía además presenta características brillantes de la atmósfera del planeta y unos anillos de polvo que no se avistaban tan tenues desde que la nave espacial Voyager 2 sobrevoló el planeta en 1986 y el Observatorio Keck lo fotografió con óptica adaptativa avanzada.

Puedes leer también: Misión Artemis II: Una mujer y un afroamericano viajarán por primera vez a la Luna

Las características de Urano

El séptimo planeta del Sistema Solar es único; gira de lado en un ángulo de aproximadamente 90 grados, lo que provoca temperaturas extremas al recibir por muchos años luz solar y otras temporadas experimenta completa oscuridad.

Urano tarda 84 años en orbitar alrededor del Sol. Actualmente, es primavera tardía para el polo norte, que es visible aquí; el verano del norte de Urano será en 2028.

“Este planeta se caracteriza por ser un gigante de hielo debido a la composición química de su interior. Se cree que la mayor parte de su masa es un fluido caliente y denso de materiales "helados" (agua, metano y amoníaco) sobre un pequeño núcleo rocoso”.

Así es la nueva imagen de James Webb

Con la cámara infrarroja de Webb, el planeta muestra un tono azul. Cuando la Voyager 2 miró a Urano, su cámara mostró una bola azul verdosa casi sin rasgos distintivos en longitudes de onda visibles.

“Con las longitudes de onda infrarrojas y la sensibilidad adicional de Webb, vemos más detalles, lo que muestra cuán dinámica es realmente la atmósfera de Urano”, explica la agencia espacial.

Uranus. (Go ahead, get it out of your system. We tried.)⁣



Only Voyager 2 in the 1980s & Keck (with adaptive optics) have imaged the planet's rings before, and they've never been this clear. @NASAWebb highlights atmospheric features & 11 of its 13 rings: https://t.co/oWpw1ekldE pic.twitter.com/m5upNQKEEX — NASA (@NASA) April 6, 2023

En la zona derecha de Urano hay un área que brilla en el polo que mira hacia el Sol, este se conoce como casquete polar.

Gracias a James Webb podemos ver esta característica polar mejorada de Urano cuando no se ha visto tan claramente con otros telescopios poderosos como el Telescopio Espacial Hubble y el Observatorio Keck.

Lunas de Urano: Foto: NASA

También se logran avistar nubes que probablemente estén relacionadas con la actividad de tormentas, otro tema de estudio.

Finalmente Webb capturó 11 de los 13 anillos conocidos de Urano y muchas de sus 27 Lunas que se aprecian en la imagen panorámica. “Esta fue solo una breve imagen de exposición de 12 minutos de Urano con solo dos filtros. Es solo la punta del iceberg de lo que Webb puede hacer al observar este misterioso planeta”.