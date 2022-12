Discapacidad visual no impide "ver" series, así funciona el narrador de Netflix y HBO Max

A todos nos encanta disfrutar de series en nuestros días de descanso o en en nuestros ratos de ocio, ya sea con la familia o con la novia o novio, nos encanta ver series o películas como Stranger Things o Merlina, sin embargo, hay personas que no pueden ver, en el sentido literal de la palabra, una serie debido a que sufren ceguera o discapacidad visual parcial.

No obstante, esto no es impedimento para que las personas ciegas no puedan disfrutar de nuestras series favoritas, es por ello que diversas plataformas de streaming han dispuesto opciones para hacer accesibles sus producciones.

Te recomendamos: Superan retos con musicoterapia

Así funciona el Audio descriptivo

Plataformas como Netflix han implementado opciones para hacer accesible sus películas y series para los usuarios que tienen ceguera total o parcial.

Como se puede ver en un clip compartido por la usuaria de TikTok @paola_embraille, la chica con ceguera no puede ver la serie, al poder visualizarla, ella le pregunta a su hermana que está pasando, esta le hace una breve descripción, sin embargo, esto resulta cansado y también causa pena a la mujer estar preguntando en repetidas ocasiones lo que sucede.

Es cuando ella muestra que hay una opción llamada Audio descripción, disponible en el menú de idiomas, en esta modalidad hay un narrador que ofrece una descripción más detallada sobre las escenas que van transcurriendo en la serie o película. De esa manera, la persona ciega puede seguir la trama de una manera más cómoda. “Esta opción nos da autonomía y disfrutamos todes juntos”, dice la joven.

#inclusión #PcD #discapacidad #netflix #fouryoupage ♬ sonido original - paola_enbraille @paola_enbraille Viendo una serie con mi hermana me di cuenta de la importancia de que exista la opción de la audio descripción en todas las producciones de series y películas, para llegar a una completa inclusión. #Paolaenbraille

El funcionamiento es igual para otras plataformas como HBO Max que también implementó esta estrategia inclusiva.

Cabe señalar, que la primer serie de Netflix en tener esta modalidad fue Daredevil, serie de Marvel con temática de superhéroes, en el que curiosamente su protagonista es ciego.

SI bien, esta opción no está disponible para todo el catálogo de Netflix o HBO Max, han anunciado que se aplicará a la mayoría de sus películas para que cualquiera pueda disfrutarlas.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Es muy posible que estaidea también llegue a otros plataformas de streaming y así beneficie tanto a la audiencia con problemas visuales, así como a los números de la empresa.