¿Es legal que en el juego UNO se acumule la carta de +2?

El famoso juego de cartas UNO ha generado una polémica entre sus aficionados, pues dos cambios en las reglas del juego podrían quitarle la diversión.

Si no estabas enterado de estos movimientos, a continuación te explicamos de qué va, para que tú decidas si vas a seguir las nuevas instrucciones o seguirás jugando tus cartas al viejo estilo.

The rumors are true. You cannot 𝘰𝘧𝘧𝘪𝘤𝘪𝘢𝘭𝘭𝘺 stack a Draw 2 on a Draw 2. https://t.co/ZrTfsR50Km — UNO (@realUNOgame) September 28, 2022

¿Adiós al +2 y al +4 de UNO?

A través de su cuenta de X, UNO confirmó que no es válido que el jugador que recibe un “+2” o “+4” responda con las mismas cartas a otro jugador en su turno.

“Cuando lanzo un +4 o +2 la siguiente persona puede responder con otro +4 o +2”, dijo la usuaria.

De acuerdo con UNO, el jugador que recibió cualquiera de esas cartas, debe tomarlas y después pasar de turno, lo que impediría tener la opción de aplicar un “+4 o +2” al siguiente jugador.

“No, cuando se juega un +2 o +4, el siguiente jugador debe robar esas cartas y perder su turno para descartar”, respondió el juego de mesa.

Send this to your boss. Tell them we said it's ok. pic.twitter.com/P8XwR7TX5l — UNO (@realUNOgame) June 15, 2023

Jugadores de UNO se niegan a cambiar la regla

En las publicaciones realizadas por UNO respecto al uso de las cartas que ponen en aprietos a los jugardores y que además son utilizadas como venganza a la menor provocacipon después de "comer" varias de ellas, ha generado indiganción en los amantes de este clásico del entretenimiento.

"Si la otra persona lanza +2 vos podés responder con un +2 o +4 pero si la otra persona lanza +4 no podés responder con un +2 pero si con un +4 a mi me educaron así", escribió una usaria de X.

Un internauta identificado como Rodik Sama dijo que ese movimiento era válido en la versión virtual del juego, pero la UNO reafirmó que la regla aplicaba para el juego de forma física.

@realUNOgame cuando lanzo un +4 o +2 la siguiente persona puede responder con otro +4 o +2 — Shiloh (@Shiloh20255434) June 29, 2020

"Estas reglas son para los juegos físicos de UNO. Las versiones en línea y móviles del juego clásico presentan reglas personalizadas, incluidas las reglas de la casa más comunes, para una nueva forma de jugar", aseguró UNO.

No obstante, hay quienes afirmaron que lo que diga el juego no vale y seguiran repartiendo "+2" y "+4" a cualquiera que esté en la mesa, con tal de evitar que alguien se quede con una sola carta.

"Con un +4 solo puedes responder con otro +4", "Sí que puede, lo que digan ellos da igual" y "Si te echan un +2/+4 tú puedes responder, de toda la vida de Dios", expresaron en redes.