¿Me quiere o no me quiere? 5 señales de que un hombre está enamorado

Al salir durante un tiempo con una persona con quien existe un interés romántico, es común tener dudas sobre cuáles son sus sentimientos hacia nosotros pues las señales a veces no son claras.

Sin embargo, pensar todo el tiempo en qué siente la otra persona puede ser un distractor que impida pasarla bien, y aunque a veces parece que los hombres son un mapa difícil de descifrar, existen comportamientos que pueden ayudarte a identificar si le gustas o no.

Señales de que un hombre está enamorado

Si sales con alguien te compartimos cómo descubrir si podría estar enamorado.

Te mira diferente

Dicen que “los ojos son la ventana del alma”, y una de las señales principales de que le gustas a un hombre la puedes encontrar en su mirada. De acuerdo con un estudio realizado por Eckhard Hess en la Universidad de Chicago, las pupilas se dilatan cuando vemos algo que nos gusta.

Es decir, si notas que el centro de sus ojos se expande al verte puedes tomarlo como un punto a favor.

Se comunica constantemente

“Buenos días”, “buenas tardes” o “¿ya comiste?”, son preguntas cotidianas que podemos usar para seguir una conversación por mensaje, pero también son un indicador del interés que tiene una persona por mantenerse comunicado y saber de alguien más, de acuerdo con el psicólogo estadounidense John Gottman.

Se pone nervioso

Quizá esta es un poco menos evidente porque hay personas que pueden disimular mejor que otras su comportamiento, pero entre las características principales se encuentra la risa y enrojecimiento en las mejillas. De ello habla Susan M. Hughes en su estudio en el que señala, que cambian las “reacciones fisiológicas, vocales y de comportamiento durante un encuentro inicial con una persona que encontraban muy atractiva”.

Postura

El antropólogo David Givens señala en su libro Love Signals: A Practical Field Guide to the Body Language of Courtship, que existe un lenguaje no verbal con el que se puede identificar que un hombre se siente atraído por una mujer.

Una de las señales que menciona es que levanta los hombros como señal de que está abierto a la otra persona.

Posición de las palmas de sus manos

David Givens señala en su texto que las palmas hacia arriba son una señal de que una persona está relajada, y eso se debe a que tiene confianza hacia la persona con la que está.

Si ya leíste y crees que tu ser amado te ha dado varias señales quizá lo mejor es preguntarle directamente qué siente por ti.