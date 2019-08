Confirman lanzamiento de clásicos de las portátiles: Megaman Zero/ZX Legacy Collection

Megaman es uno de los personajes más queridos en el mundo de los videojuegos y estará de regreso en las consolas.

Las sagas de Megaman Zero fueron un hito importante para Capcom, que se situaba tiempo después de que el X, el robot más poderos que derrotaría a los Mavericks, termina corrompido y por dominar al mundo, hasta que la resistencia localiza al mítico Zero, el anti héroe que era casi igual de poderoso que X.

En esta ocasión disfrutarás de una recopilación de Megaman Zero/ZX Legacy Collection, que incluirá Megaman Zero, Zero 2, Zero 4, Megaman ZX y ZX Advent.

Claramente los gráficos son mejores pero también tendrás la opción de elegir los de antaño, además de que el título tiene dos modos de juego, uno por tiempo y otro de exploración.

Foto: Xbox | Youtube

Podrás elegir hasta la música mientras juegas, por lo que podrás elegir la intensidad con la que superas los niveles de los clásicos videojuegos para las consolas portátiles de Nintendo.

Lo malo es que su llegada no será pronta pues será hasta el 21 de enero estará disponible para Nintendo Switch, Xbox One, Playstation 4 y PC.

