¿Conspiración? Elon Musk da positivo... y negativo a tests rápidos de coronavirus

El polémico jefe de Tesla, Elon Musk, anunció que se realizó cuatro pruebas antigénicas para saber si había contraído el coronavirus, pero dos dieron positivo y las otras dos negativo, levantando dudas sobre la eficacia de estos tests rápidos.

"Está ocurriendo algo muy falso", escribió en Twitter. "Me hicieron cuatro tests de Covid hoy. Dos tests fueron negativos, dos positivos. Misma máquina, mismo test, misma enfermera", añadió precisando que se trataba de pruebas rápidas de antígenos.

Este tipo de tests tiene la ventaja de no necesitar análisis de laboratorio y ofrecer un resultado en unos 15 minutos.

Pero las pruebas de antígenos son menos precisas que las de diagnóstico llamadas RT-PCR: las primeras identifican proteínas del virus, mientras que las segundas detectan su material genético.

Musk explicó en su cuenta de Twitter, donde le siguen 39.9 millones de usuarios, haber sentido los síntomas habituales de un resfriado, tos, leve mucosidad, poca fiebre. El jefe de Tesla contó también que planea hacerse una prueba RT-PCR en otro laboratorio, cuyos resultados deberían llegar en "alrededor de 24 horas".

A un internauta que le preguntaba si esta confusión podría explicar el pico de casos de Covid-19 que experimenta actualmente Estados Unidos, Musk respondió: "Si me está pasando a mí, debe pasarle también a otros".

Famoso por sus declaraciones controvertidas, el empresario se arriesgó a mitad de marzo con un tuit que afirmaba: "En base a las tendencias actuales (tendremos) probablemente cerca de cero casos nuevos también en Estados Unidos de aquí a final de abril".

Desde entonces, se ha pronunciado en varias ocasiones contra las medidas destinadas a limitar la pandemia, llegando a calificar de "fascista" el confinamiento que condujo al cierre temporal de su fábrica en California.

Su compañía espacial, SpaceX, tiene previsto enviar este fin de semana desde Florida a cuatro astronautas a la estación espacial internacional.

Musk estuvo presente en la sala de control durante el primer lanzamiento de dos astronautas realizado por SpaceX en mayo, pero el jefe de la Nasa subrayó el viernes que el protocolo sanitario impide la presencia de cualquier persona que haya dado positivo por covid-19 en el centro espacial Kennedy.