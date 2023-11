Desde un armadillo hasta un leopardo: animales que brillan en la oscuridad

Todos conocemos el brillo que resplandece de las luciérnagas, pero no pensamos que en la naturaleza hay más animales que pueden brillar en la oscuridad, como es el caso de los ornitorrincos y otras especies.

Un grupo de científicos descubrió fluorescencia en alrededor de 125 especies, y detallaron en el estudio All-a-glow: las características espectrales confirman la fluorescencia generalizada en los mamíferos que se desconoce qué tan extendido está este fenómeno entre los mamíferos, pues en las especies analizadas no está claro si lo "brillante" es verdadera fluorescencia y en todo caso, cuál sería su función biológica.

En el estudio, los científicos Kenny Travouillon, Christine Cooper y Jemmy Bouzin explicaron que la mayoría de los mamíferos con fluorescencia reportada son nocturnos, lo que lleva a la hipótesis de que la fluorescencia podría ser útil durante la noche.

"Aún no está claro si la fluorescencia tiene algún papel biológico específico para los mamíferos. Parece ser una propiedad omnipresente del pelaje y la piel no pigmentados, pero puede funcionar para hacer que estas áreas parezcan más brillantes y, por lo tanto, mejorar la señalización visual, especialmente para las especies nocturnas", añadieron.

¿Qué especies brillan en la oscuridad?