¿Quieres ayudar al Amazonas? Aquí te decimos cómo hacerlo desde tu casa

Pese a los intentos por apagar el fuego en el Amazonas, no se ha podido resolver el problema y hoy se cumplen 18 días desde que inició el siniestro.

Entre enero y el pasado 19 de agosto se han registrado 72.843 focos de incendios forestales en Brasil, un 83% más que en el mismo período del año pasado, según el Programa de Quemas del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE).

Si tuviéramos algo de sentido común esto debería dolernos un poco más de lo que nos dolió NotreDame. #PrayforAmazonas pic.twitter.com/he0Y3EOoBz — lindzay Maldonado (@lin_maldonado) August 21, 2019

Los incendios en la región amazónica se deben a las quemas provocadas para deforestar un terreno, con el objetivo de convertirlo en área de pastoreo, o para limpiar áreas ya deforestadas, generalmente en la temporada seca, que debe acabar dentro de dos meses.

Pero la causa del actual descontrol, según analistas, es el fuerte aumento de la deforestación: 2.254,8 km2 en julio, casi el cuádruple del mismo mes de 2018, según el INPE.

Arde el Amazonas, "el pulmón" de la Tierra. #PrayForTheAmazonashttps://t.co/byoGc7MURC pic.twitter.com/BAyGy7NWlg — El Sol de México (@elsolde_mexico) August 23, 2019

Es por eso que hoy te traemos algunas opciones para poder ayudar desde tu casa y contribuir a la causa de salvar la selva. tropical.

Si cuentas con las posibilidades económicas, puedes hacer un donativo a grupos amazónicos de primera línea que trabajan para defender la selva como Somos Amazonia.

Puedes convertirte en un partidario habitual de las iniciativas forestales comunitarias de Rainforest Alliance, que incluye comprar productos seguros para el Amazonas.

In response to the horrific surge of forest fires in the Brazilian #AmazonRainforest, we have pledged to redirect 100% of the funds donated in response to our social media alert to frontline groups in the Brazilian Amazon. @coicaorg @Imaflora @Imazon (1/3) https://t.co/fPppvoizdK — Rainforest Alliance (@RnfrstAlliance) August 22, 2019

Desde tus redes sociales puedes sigue compartiendo publicaciones, etiquetando agencias de noticias e influencers para darle difusión con el hashtag #PrayForTheAmazonas.

Siendo un consumidor consciente, cuidando de apoyar a las empresas comprometidas con cadenas de suministro responsables.

También puedes reducir el consumo de carne de res pues la ganadería es uno de los principales impulsores de la deforestación amazónica.

Puedes proteger un acre del Amazonas a través de la Red de Acción de la Selva Tropical.

This fire is devastating for people who call the Amazon their home, and devastating for the world’s climate. How you can help #savetheamazon: https://t.co/RPJQSrtdvY — RAN (@RAN) August 22, 2019

Apoya a las poblaciones indígenas del Amazonas con Amazon Watch.