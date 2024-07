¿Cómo se escucha la Música Vegetal? Madis Agromusic nos lo revela

Xóchitl Cruz Cárdenas tiene 33 años y se graduó como licenciada en Música por la Universidad Autónoma de Querétaro. Desde hace más de dos años estudia el sonido de vegetales y las plantas, luego de que llegaron a sus manos varios documentos y estudios que hablaban de la relación de las plantas con la música.

Ahí comenzó el camino que la llevó a descubrir los sonidos e incluso el sentir de la naturaleza, incluidos los cuarzos, vegetales, animales y hasta del agua.

“Lo que hice en mi primer experimento fue tomar los impulsos eléctricos de la planta y esas frecuencias traducidas en sonido, y el experimento tuvo un impacto positivo”, cuenta en entrevista con El Sol de México

Para lograrlo, la también maestra y estudiante del doctorado en Ciencias en Ingeniería en Biosistemas sólo necesitó un par de electrodos conectados a instrumentos musicales digitales.

El hecho de que pareciera difícil importar los equipos necesarios para reproducir las frecuencias de los objetos en lo que quería experimentar, la llevó a crear su propio sistema de captación de frecuencias naturales y a exponer el resultado frente a las personas.

El desarrollo de Xóchitl la llevó a registrar su propio dispositivo, que se llama Madis Agromusic, con el cual busca incursionar también en la producción agrícola, ya que descubrió que los sonidos de las mismas plantas ayudan al crecimiento y buen desarrollo de las cosechas.





¿Cómo se hace la música con vegetales y plantas?

Conecto dos electrodos a la planta: la energía pasa por los dos cables que conectan los electrodos; estos llegan al receptor de frecuencias; lo traduce en un sonido y a ese sonido le coloco un instrumento. Todo lo que tenga energía se puede traducir: lo único que puedo manipular es el instrumento, ya sea un piano o un acordeón, porque la velocidad, lo grave, agudo y lo fuerte del sonido lo determinan la planta o el objeto.

Cuenta que el método para captar las frecuencias no es nuevo, ya que desde la década de los setenta, especialistas e ingenieros de otros países han estudiado con electrodos las frecuencias de las plantas y los vegetales con el fin de conocer sus vibraciones energéticas durante su crecimiento.

Doy conciertos y sesiones privadas de meditación que hago para crear conciencia de que somos energía y vibración y de que todo está vivo

"Doy conciertos y también sesiones privadas de meditación. Estas vivencias las hago para crear conciencia de que somos energía y vibración y de que todo está vivo, y la mejor forma de verlo es tener el contacto directo, en vivo, porque no es lo mismo cuando tú mismo eres el que toca la planta, la reacción siempre es distinta", comparte.

Un día Laura y sus amigos comenzaron a jugar con un árbol, al que igualmente le conectaron los electrodos para que emitiera sonidos. Pero la sorpresa llegó cuando uno de sus amigos ofendió al árbol porque este dejó de emitir frecuencias, y fue hasta que le pidieron disculpas que éste volvió a emitir las vibraciones y el sonido.

Y es que uno de los hallazgos más interesantes de su emprendimiento fue ver que escuchar los sonidos que emiten o dejan de emitir las plantas cuando son agredidas o cuando son tratadas con cariño, lo cual dice que arrojará datos muy valiosos para la ciencia.

Ya tiene listo su primer álbum de canciones de Música Vegetal, que se llamará Entre Flores

Xóchitl dio su primer concierto a su familia, en 2020 y tres años después comenzó a tocar en público junto a una de sus amigas que ofrecía terapias de meditación.

Actualmente ya tiene listo su primer álbum de canciones de Música Vegetal, que consta de siete piezas musicales, y que en breve se publicará en su canal de Youtube y posteriormente en otras plataformas digitales.

“Estoy por sacar un álbum que se llama Entre Flores; son siete piezas musicales tituladas “El girasol”, “La gerbera”, “Los claveles”, “Las margaritas”, “La rosa”, “Una Lili naranja” y “La flor del pensamiento”. Ese es el primer lanzamiento que voy a hacer”, comparte.

Cuenta que se siente muy satisfecha con la reacción de la gente cuando experimenta con el sonido de la naturaleza, además de que asegura que todos los días aprende, desde cómo acercar a la gente con la Música Vegetal hasta cómo comunicarse con las plantas o los vegetales antes de algún concierto.

“Todo el mundo me dice: ‘Ahora ya veo diferente a las plantas, ahora les hablaré bonito, ahora ya sé la importancia de los árboles’ y por eso quiero seguir creando conciencia. Pero si llega alguien que no cree en lo que hago, también me enseña a saber cómo comunicarme lo que hago, para que sea más fácil de entender”.

Una de sus experiencias más inolvidables ocurrió durante una presentación en la que sucedió algo inesperado.

"Estábamos en una meditación, y justo cuando estábamos en el momento más alto, de pronto se dejó de escuchar el sonido, por lo que entré en pánico y empecé a revisar que todo estuviera bien conectado. Entonces toqué la planta fue como si despertara, porque en ese momento volvió a emitir sonido", relata.

Todos me dicen: ‘Ahora ya veo diferente a las plantas, ahora les hablaré bonito, o ahora ya sé de la importancia de los árboles’ y por eso quiero seguir creando conciencia

Además del lanzamiento de su disco y de sus presentaciones en vivo, Xóchitl espera que su receptor de frecuencias también sirva para que los agricultores y productores tengan mejores cosechas, ya que anteriormente creó dos obras musicales para mejorar el crecimiento de la "lechuga romana", demostrando que esto ayudó a su crecimiento de manera positiva.

"Tuvo un impacto muy positivo en el crecimiento de las lechugas, se mejoró en un 31 por ciento. Por ejemplo si alguien produce una lechuga romana en 14 semanas, con la música ya podía cosecharlas en la semana 10”, cuenta la especialista, que llevó a cabo este experimento en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Querétaro, campus Amazcala.

Sobre este punto, detalla que para que el crecimiento de los cultivos tenga impacto positivo con la música, se deben elegir sonidos específicos del mismo vegetal.

Por el momento, Laura está enfocada en dar conciertos de Música Vegetal y expandir la conciencia sobre la naturaleza en general.

"Lo he hecho con plantas, árboles, cactus, pero también con perros, gatos, cervezas, vinos y agua… Es algo que genera mucha expectativa pero también incredulidad, así que invito a las personas a que se acerquen a vivir esta experiencia, porque les va a cambiar completamente la forma de ver las cosas y principalmente las plantas".

También extiende una invitación para que la gente que quiera escuchar a su mascota la busque y puedan conocer el sonido que emite su energía.

"Me pasa mucho, sobre todo en TikTok , que me dicen: 'Quiero conocer y escuchar el sonido de mi perrito o gatito', así que pueden contactarme, y lo hacemos".

"Hay otras personas que intentan hacer algo similar, a lo que llaman música de las plantas, porque las plantas sí generan música en su interior, al germinar o crecer, pero lo que yo hago es llevar los impulsos eléctricos de la planta hacia un instrumento", añade.

Este 27 de julio, Xóchitl ofrecerá un concierto en el grupo Puente de Caltongo, en Xochimilco a las 10 y 15 horas.

Más información sobre este proyecto en todas las redes sociales de Madis Agromusic.