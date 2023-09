Esta banda iniciará la era de los conciertos "sin carbono"

The 1975 ofrecerá el primer evento en vivo del mundo con “eliminación de carbono” en la arena O2 de Londres.

La noticia fue confirmada por los propios organizadores, quienes informaron que ofrecerán los primeros eventos en arenas sin carbono del mundo a principios de 2024, siendo los shows de The 1975 los primeros que se llevarán a cabo bajo ese nuevo formato.

De acuerdo con Libertad Dunworth, de la revista inglesa NME, la serie de eventos “piloto” de este tipo comenzarán en febrero del próximo año y el método que implementarán los organizadores para hacerlos libres de carbono es utilizar diversos métodos para extraer físicamente el carbono generado y eliminarlo de la atmósfera.

“Con estos datos, el costo de eliminar el carbono asociado con los eventos se puede incorporar al modelo de negocio existente”, dijeron los organizadores a dicho medio.

Si este nuevo modelo tiene éxito, serán una opción viable para allanar el camino hacia un nuevo tipo de práctica para lugares, promotores y giras en todo el mundo, y ayudarán a fomentar la reducción de las emisiones de carbono en la industria del entretenimiento en vivo.

"Estamos increíblemente orgullosos de ser anfitriones de los primeros eventos del mundo en los que se eliminan las emisiones de carbono aquí en The O2", dijo Sam Booth, director de Sostenibilidad de AEG Europa.

Actualmente, no existe un evento libre de carbono a gran escala, pero mientras la industria continúa buscando nuevas opciones para reducir las emisiones al nivel más bajo posible, siendo la eliminación de carbono una pieza importante de ese rompecabezas.

Los espectáculos de The 1975 presentados en la prueba piloto del nuevo diseño ecológico serán parte de su próxima gira de 2024 por el Reino Unido y Europa, que se llamará "Still At Their Very Best".

Las fechas, anunciadas a finales del mes pasado serán los shows europeos más importantes de la banda hasta la fecha y marcarán el final de la era del disco Being Funny In A Foreign Language.

Esta no es la primera vez que la banda utiliza su poder de convocatoria para generar un impacto positivo en el medio ambiente. En 2019, la banda a sus seguidores que plantaran árboles en para hacerle frente al cambio climático.

“¡Fans de @the1975 uníos! Plantemos árboles para honrar a nuestra banda favorita y lo que representan. ¡Plantemos un futuro!”, escribió el líder del grupo en ese momento.

También fue noticia que Healy elogió el espíritu de la activista climática Greta Thunberg, a quien consideró “la persona más punk que jamás haya conocido”.

Posteriormente, la banda se unió a Thunberg en The 1975, un ensayo hablado sobre los efectos del cambio climático y la canción de apertura de su álbum 'Notes On A Conditional Form', haciendo que todas las ganancias del track se destinaran al grupo de campaña ambiental Extinction Rebellion.

Llama a proteger la Amazonía

Pero The 1975 no son los únicos artistas de renombre que están apoyando causas climáticas. Esta semana, la cantante británica Ellie Goulding hizo un llamado a los líderes mundiales para que protegieran la Amazonía, luego de conocer de primera mano las problemáticas de las comunidades indígenas y rurales del departamento colombiano de Guaviare.

"La Amazonía es una parte vital de nuestro sistema de soporte de la vida salvaje. Los bosques son un activo importante en la lucha contra el cambio climático, si lo destruimos nos destruimos a nosotros mismos (...) Por eso es imperativo para los líderes del mundo tomar acción ahora mismo", dijo Goulding en un video publicado en la red social X.

Según informó la agencia EFE, la cantante, conocida por éxitos como "Love me like you do" y "Outside" se reunió con las comunidades que viven en las cercanías del Cerro Azul.

"Estas personas juegan un papel fundamental en salvar nuestros bosques y nuestros ríos para las generaciones futuras. Los indígenas y las comunidades tienen el conocimiento y las respuestas que necesitamos y deben ser parte de la solución. Debemos reconocerlos y apoyar el rol vital que juegan", dijo la artista.

Goulding viajó a Colombia como embajadora de la ong WWF y del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

Un árbol por cada boleto

Esta semana también se dio a conocer el lanzamiento de Green Ticket , la primera startup mexicana que ofrece servicios sustentables en la administración de boletaje y que busca posicionarse como un aliado clave dentro de la industria del entretenimiento, ya que por cada boleto vendido de cada evento con el que colaboran tienen el compromiso de plantar un árbol.

“La industria boletera convencional utiliza toneladas de papel todos los años para imprimir las entradas. Según The World Counts, para fabricar una tonelada de papel se usan al menos 2 mil 700 litros de agua; una sola hoja de papel requiere de 2 a 3 litros del líquido para ser procesada”, informó la firma en un comunicado.

Green Ticket asegura que ya ha sembrado más de 60 mil árboles a través de jornadas de reforestación que lidera y con lo que, mientras fomenta la responsabilidad ambiental en la industria del entretenimiento, también contribuye a la conservación del planeta.

“Green Ticket es mucho más que una plataforma de venta de boletos en línea, nuestra propuesta tiene un valor integral que se basa en la filosofía de la sustentabilidad, la responsabilidad ambiental, el arte y entretenimiento, y los eventos masivos”, dijo Carlos Torres, fundador y director general de Green Ticket, en el mismo comunicado.

Con todas estas iniciativas, se abre una nueva esperanza en la lucha contra el cambio climático, esta vez desde la trinchera musical, que había permanecido un poco ajena a esta problemática.