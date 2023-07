[Entrevista] Ellie Goulding: “No hay mejor sensación que el amor”

Desde hace algunos años las artistas femeninas han venido dominando las listas de popularidad. Y dentro de esa generación, una de las figuras que trazaron la ruta fue la británica Ellie Goulding, quien lanzó su primer álbum, Lights, en 2010.

Desde entonces, la cantautora desarrolló fórmulas que otras artistas siguen ocupando, concretamente una fusión de pop agradable pero contundente, aderezado con letras sencillas pero imaginativas.

12 años después de aquel lanzamiento, Ellie Goulding presenta su quinto álbum Higher Than Heaven, del que ya se han desprendido tres sencillos: “Easy Lover”, “Let It Die” y “Like A Saviour”.

Uno de los aspectos fundamentales en el crecimiento de la carrera de Ellie Goulding son sus colaboraciones con diversos y reconocidos DJ´s de talla internacional, como Alok, Sigala y la exitosísima mancuerna que ha creado con Calvin Harris.

Una vez superada la pandemia y viviendo una nueva faceta en la vida como Madre, Goulding sigue conquistando las listas de todo el mundo. Desde su casa en Inglaterra, Ellie nos habla de estos nuevos proyectos en su vida.

Higher Than Heaven suena como un nuevo inicio en tu carrera musical.

Si, así es exactamente, un reinicio fresco, muy esperado y muy bien recibido, donde las cosas se sienten un poco sombrías y un poco oscuras después de la pandemia, pero al final de la noche es probablemente el tipo de escape más urgente, y lo reconoces, porque es pop y tiene una gran influencia de la música de los años 80. Conoces esas melodías etéreas que me encanta hacer con un coro memorable. Es tan refrescante escribir letras que son solo sobre el amor y no sobre el desamor. Reconoces esa experiencia cuando te enamoras, no hay mejor sensación que eso. Todos lo sabemos, y deseamos quedarnos ahí para siempre. Simplemente será algo hermoso, y de eso se tratan muchas de las canciones de este álbum.

En 2012, Ellie consolida su carrera con el lanzamiento del álbum Halcyon, que desplazó más de 2 millones de copias en ventas. El disco llegó al primer lugar de las listas británicas y permaneció en el Top 100 durante dos años.

Para 2015 es invitada a participar en el soundtrack de la película Fifty Shades of Gray, interpretando la balada “Love Me Like You Do”, que catapultó su carrera al colocar su canción en las listas de diversos países. Además, en su momento fue la segunda canción más sonada en una sola semana en las plataformas digitales, además de ser la canción más reproducida sin interrupción.

¿Sentiste un poco de presión por el gran éxito que has obtenido en tu carrera con otras canciones o sólo te sentaste a trabajar para crear nueva música?

Lo hago para mí y para mis fans, siempre pensando en ellos, en cómo eran, y también la razón por la que encontré esto ha sido tan increíble. Todavía tengo fans desde el principio de mi carrera, y ha sido una constante evolución; siento que quiero desafiarme a mí misma dentro de la música pop, y me gusta hacer cosas desafiantes. Me gusta hacer canciones pop que pasen por la radio. La radio siempre es confiable. Hay tantas maneras diferentes de ser apreciado ahora, especialmente a través de cosas como tiktok, donde los niños están disfrutando de viejas canciones. Están trayendo de vuelta canciones de otros álbumes. Con ello, las canciones se han vuelto atemporales y realmente me encanta eso, creo que es una forma realmente nueva de experimentar la música. Y no es solo el espíritu de la época.

¿Convertirte en madre cambió tu acercamiento a la música?

Pienso que definitivamente lo ha hecho. Ser madre es profundo, y te cambia de muchas maneras, y por lo tanto, naturalmente, creo que mi estilo de escritura es diferente. No sé exactamente cuáles son los cambios obvios, pero probablemente tengo más la capacidad de ser más curiosa. Mi cerebro se ha abierto a un nuevo universo, hay tantas cosas nuevas en mi cabeza desde que tuve un hijo. Todavía escribo las mismas cosas, pero tal vez con una perspectiva ligeramente diferente. Eso lo exploraré más en el próximo álbum.





Uno de los mayores aciertos en la carrera de Ellie Goulding es el binomio que ha creado con el DJ escocés Calvin Harris, relación que en 2012 dio por resultado el hit “I Need Your Love”, del álbum 18 Months. La relación fue tan gratificante que un par de años después, y nuevamente para un álbum de Harris, en este caso, Motion, se reencuentran para lanzar “Outside”. Para este 2023 retoman esa exitosa fórmula y han lanzado el sencillo “Miracle”, canción que ya ha recibido remezclas de Dj´s de la talla de Hardwell, David Guetta, Nicky Romero y Dimitri Vegas & Like Mike.

Creo que la relación que mantienes con Calvin Harris es muy benéfica para ambos…

Sí, creo que es sólo un vínculo en el que nos ponemos el listón cada vez más alto y probablemente podríamos seguir haciendo música para siempre juntos. No sé qué es, pero algo tiene que ver con su producción y con mi voz. Simplemente la gente parece disfrutarlo, y hemos hecho música detrás de escena que no ha salido. Siempre estaré feliz de trabajar con él. Quizá salgamos de gira este verano. Nos encantaría visitar juntos América del Sur. Todavía estamos tratando de averiguar el porqué le gusta a la gente nuestras colaboraciones.

Ellie Gouldin ha vendido más de 18 millones de copias de sus álbumes y 140 millones de sencillos, además de conseguir la impresionante cantidad de 23 mil millones de reproducciones en plataformas, más de 50 millones de seguidores sumando todas sus redes sociales y 10 millones de suscriptores en su canal de Youtube.

Además, Ellie aprovecha estos números para apoyar diversas causas, pues fue nombrada embajadora de buena voluntad por el medio ambiente por las Naciones Unidas y también es embajadora de la organización WWF.

Entre los planes de Ellie Goulding está una extensa gira por Europa que inicia en agosto por el Reino Unido y que la mantendrá ocupada hasta noviembre, cuando finalice en Alemania.





¿Tienes planes para visitar México?

Por el momento vamos paso a paso, por supuesto que me encantaría. Ya estamos haciendo planes para 2024, ya veremos, ya veremos.

Mientras tanto, las remezclas de las canciones de Ellie Goulding continúan, como la más reciente de “By The End Of The Night”, por el DJ Neil Barrett, quien le da una nueva atmósfera a la canción. Y al mismo tiempo, la nueva colaboración con Calvin Harris, “Miracle”, también tiene varias remezclas. Así que Ellie tiene al mismo tiempo en las listas canciones para otros artistas y de su nuevo álbum. No todos pueden darse ese lujo.