Madison McFerrin: La música como un viaje para crecer

Vivimos tiempos en los que un poco de tecnología y un buen productor son suficientes para que casi cualquiera se convierta en artista y tenga un éxito express en las plataformas de streaming.



Y a pesar de que esa tendencia es la que representa a la mayoría de los artistas que pueblan las lista de éxitos en la actualidad, aún existen artistas que prefieren trabajar a la vieja usanza, es decir, enfocándose en la composición, la grabación y distribución de su música de la manera más orgánica posible.

Es el caso de la cantante y multi-instrumentista Madison McFerrin, quien cocina una especie de pop-funk-soul profundo y elegante, muy en el estilo de artistas como Macy Gray o Erykah Badu, por mencionar dos referentes.

Y aunque la mujer apenas tiene bajo el brazo un disco debut, titulado I Hope You Can Forgive, tampoco es una desconocida para el público mexicano, ya que en 2022 se presentó en este país como parte del cartel del festival Corona Capital.

Lo más atractivo de Madison McFerrin es su música. Y el hecho de que es una artista autosuficiente en todos los sentidos. Ella compone, canta y toca varios instrumentos en este primer asalto discográfico, y por si fuera poco -algo que incluso muchas vacas sagradas no se atrevieron a hacer en su momento también se autoproduce.

Ah, y también tienen una TED Talk .

Todo lo anterior se ha traducido en una cascada de reseñas positivas y elogios de parte de medios de toda índole, lo cual, confiesa, no le viene nada mal a una artista que apenas se está dando a conocer en la escena musical global. Y de todo ello platicamos, en exclusiva para El Sol de México.





Finalmente salió a la luz tu primer álbum. ¿Cómo te sientes?

Me siento genial. Estoy muy feliz de que finalmente esté allá afuera. Es nuevo para todos los demás, porque yo llevo escuchándolo aproximadamente un año.

Tú compones, cantas, tocas la mayoría de los instrumentos y por si fuera poco te produces. ¿No querías dejarle algo de trabajo a otros músicos?

(Risas) Bueno, digamos que yo produje el 70 por ciento del disco, porque hay tres canciones en las que sí hay otros productores que me apoyan, además de otros músicos que tocaron en varias canciones, como Jazmifire, quien es una artista increíble y está tocando el violonchelo en “Testify”, y Kofi Hunter, quien toca una percusión en “Stay Away (From Me)”, además de Finnegan Singer, que toca la guitarra, Charley Ruddell el bajo y Taylor Robinson la batería en “Utah”... Pero sí, yo misma hice casi todo lo demás.





Genial. Y hablando un poco más en serio. ¿Cómo fue la experiencia de producir el disco tú misma? No cualquiera se anima a hacerlo desde el debut.

Definitivamente fue un poco aterrador, pero en el buen sentido. Me refiero a que fue muy emocionante. Cuando comencé a producir durante la pandemia, no pensaba que el resultado sería que yo hiciera la mayor parte de la producción de mi disco debut, la verdad es que ese no era el plan. Simplemente, estaba haciendo música y divirtiéndome con esto y luego me di cuenta de que estaba haciendo cosas buenas, cosas que me gustaban y que pensé que a otras personas podrían gustarles. Así que simplemente lo hice y estoy muy feliz de haberlo hecho.





Hablando de la pandemia, me imagino que estamos ante un disco hecho totalmente en ese periodo.

Absolutamente. Todo se hizo durante la pandemia. De hecho fue en ese momento que aprendí a producir, así que todas estas canciones no habrían sucedido sin eso. Lo veo como un producto total de eso y también de todo el crecimiento que he experimentado durante ese tiempo que de alguna manera no ha terminado, porque todavía estamos en una pandemia. Es un momento muy crucial para todo el mundo.





En estas canciones hablas de ilusión, de amor y de miedo. ¿Qué otros temas toca Madison Mcferrin en su música?

Claro, el miedo y el amor son los dos temas principales, están esas dos caras de la misma moneda. Estaba leyendo que la psicóloga Elizabeth Kubler-Ross acuñó esa idea de que en realidad sólo sentimos miedo y amor, y que todo lo demás proviene de esas dos emociones.

Me sorprendió lo difícil que resultaba distinguir si lo que estaba escribiendo era sobre el amor o sobre el miedo

Así que realmente quería jugar con esa idea y por eso lo pensé como las dos caras de un vinil, porque entonces está todo interconectado y todos es parte de lo mismo o por lo menos así lo percibí cuando estaba escribiendo la música. Es más… Me sorprendió la frecuencia con la que me resultaba difícil distinguir si lo que estaba escribiendo era sobre el amor o sobre el miedo, porque en momentos pueden parecer muy similares. Pero realmente quería explorar esa idea y explorar esos sentimientos dentro de mí y obviamente esperaba que la gente pudiera conectarse con esa idea.





Un viaje de crecimiento

Sobre este álbum, Madison ha dicho que se trata de un viaje de crecimiento: “Escribirlo se convirtió para mí en un lugar donde procesar todos los sentimientos aterradores y desconocidos que surgieron durante la pandemia, permitiéndome encontrar aún más amor y gratitud en la vida que me ha tocado llevar”.

“Y aunque no había planeado convertirme en productora, este álbum me descubrió… Es un testimonio de la superación de las ideas preconcebidas que tenía de mí misma y espero que inspire a la gente a creer y confiar en sí misma. Sólo se tiene una oportunidad en un álbum debut, y estoy increíblemente orgullosa de que este sea el mío", agrega.

Has recibido muchas críticas positivas y elogios, no sólo de la prensa independiente, sino también de los grandes medios. ¿Es eso importante para ti?

Es importante porque las buenas críticas ayudan a impulsar mi carrera, lo cual es bueno. Además, estaría mintiendo si te dijera que escuchar que la gente lo disfruta y que la gente dice cosas buenas al respecto no me hace sentir bien, pero yo soy mi crítico más duro.

Hacer arte es como llevar tu alma y luego la entregas para el consumo público y el ridículo

Así que trato de lidiar con los golpes tanto como sea posible cuando se trata de eso, definitivamente no lo haces por los elogios o las críticas o algo por el estilo. Sinceramente, creo que es un poco loco que sepas que hacer arte es como llevar tu alma y luego la entregas para el consumo público y el ridículo. Realmente te estás exponiendo como artista. De todos modos no puedes concentrarte demasiado en las cosas malas, porque he estado allí y al final del día sólo tengo que seguir adelante.

El único invitado en este álbum es un hombre llamado Bobby McFerrin. Cuéntame sobre eso, por favor.

Claro, él es mi padre. Y el hecho de que él estuviera en la canción “Run” fue realmente intencional, porque describe una historia de la pandemia. En algún momento supe que mi tatarabuela escapó de la esclavitud. Y aprendí sobre eso cuando me sentía muy mal.

Fue en un momento de la pandemia en el que estaba muy claro que íbamos a estar en casa mucho más tiempo del que todos pensábamos

Cuando aprendí esa parte de mi historia, me devolvió a la vida de muchas maneras porque, de repente, me di cuenta de que esta resiliencia está en mí a través de mis antepasados, y quería escribir una canción que la honrara, así que escribí esta canción, “Run”, que pretende ser como si el creador le diera la fuerza para huir. Y cuando lo estaba haciendo pensé que tendría sentido que otros de sus descendientes estuvieran en este disco. Así que tener a mi padre allí fue una obviedad, pero me ayuda a honrarla para que siga avanzando. Mi abuela es la razón por la que estoy aquí hoy, y la razón por la que mi padre está aquí… Así que quería sacar esa historia a la luz.





Qué hermosa historia. También quería preguntarte por México, ya que tocaste aquí en un festival. ¿Cómo recuerdas esa experiencia?

Uy, me divertí mucho, además de que el Corona es el festival más grande en el que he actuado, lo cual fue emocionante, fue algo realmente maravilloso. Los mexicanos siempre son realmente geniales, ustedes tienen fans maravillosos, y fue realmente un honor que me invitaran a ir.

¿Hay algo más que quieras decirle a tus seguidores mexicanos?

Que espero verlos pronto, porque realmente amo todo de ustedes. Les pido que se mantengan atentos a cualquier anuncio, porque estaré allí de vuelta muy pronto.

La música de Madison McFerrin se puede escuchar en todas las plataformas de renta musical (streaming) o adquirir física o digital y sin intermediarios a través de Bandcamp, la plataforma de compra-venta más justa del mercado.