[Entrevista] ¿Quién es en realidad Michael Bolton?

Todo el mundo sabe que Michael Bolton es un cantante de baladas pop que ha vendido millones de discos en todo el mundo, 65 para ser exactos. Como compositor ha ganado más de 24 premios BMI y ASCAP, además de un Grammy y una nominación al Emmy.

Sus canciones han sido grabadas por artistas de toda índole, desde Barbra Streisand hasta KISS, pasando por Kenny Rogers y Cher. Vaya, hasta ha coescrito canciones junto a Bob Dylan, algo de lo que contados mortales pueden presumir.

Pero lo que pocos saben es que mister Bolton inició su carrera como cantante de rock. Y no es que hubiera grabado un disco en ese estilo por mera casualidad. En realidad grabó cuatro álbumes de hard rock -con ceño fruncido y melena larga incluidos, como dicta el canon- entre 1975 y 1985, antes de terminar abducido por el estilo de adulto contemporáneo que lo acompaña hasta hoy.

“Sí extraño el rock de vez en cuando, pero tampoco me siento tan lejos de él, en cierto modo aún utilizo el rock en mis canciones”, confiesa el cantante en entrevista con El Sol de México.

“Por ejemplo cuando estoy cantando notas altas o cuando estoy a punto de entrar en el tercer coro y desarrollar la canción, realmente hago algo de ese estilo… A veces estoy sentado, toco las notas más altas y pienso que eso me recuerda a mis días rockeros, aunque no sea literalmente una canción de rock. Por otro lado, tengo gente a mi alrededor o amigos que siempre están tratando de convencerme de hacer un álbum de blues rock, porque es algo que siempre hice de manera natural… Siempre habrá un lugar en mi corazón para el rock, y creo que siempre está la posibilidad de hacerlo, de sentarme a escribir un álbum así, pero es algo que disfrutaría que sucediera de manera natural, eso sí”, agrega.

El otro dato que no todos conocen -y deberían- de Michael Bolton, es que es un hombre con un gran sentido del humor, cuyo talento también brilla en momentos cómicos virales, como sus elogiadas colaboraciones con The Lonely Island, Funny or Die y Screen Junkies, que acumulan más de 250 millones de visitas en línea y atraen a varias generaciones de fans.





“Hemos hecho un par de proyectos con Netflix. Yo era un gran admirador de los muchachos de Lonely Island, y de los videos que solían hacer para Saturday Night Live, porque manejan una irreverencia muy divertida que cruza la línea, la comedia te hace hacer eso… Y la comedia es muy importante para mí y es algo que disfruto. porque cuando era niño siempre me metía en problemas en la escuela por hacer bromas y mi padre tenía que ir a la escuela para tratar de calmar a todos, pero da la casualidad de que estos son tiempos en los que necesitamos comedia. Necesitamos que la gente se ría y que nos haga reír, sobre todo después de los tiempos oscuros que pasamos con la pandemia”.

Y de vuelta a las baladas

Pero lo que Michael Bolton hace para subsistir, es cantar canciones pop. Eso es lo que mejor le sale desde 1987 y con lo que se ha hecho de una fama mundial. Y en ese renglón, este año marca su regreso con una nueva producción discográfica, después de 14 años.

Spark of Light se titula el nuevo álbum en el que MB se despliega nuevamente como autor, acompañado de otros escritores y productores de renombre.

Se trata de una nueva colección de temas entre los que sobresalen piezas como "Just the Beginning", co-escrita con Zac Barnett, al parece con todo el afán de producir uno de esos hits instantáneos con todo y gancho pegajoso que hace que la gente cante en los conciertos.

¿Pero por qué tuvo que pasar casi una década y media para que mister Bolton concretara un nuevo álbum inédito?

“No lo sé, porque yo estoy lanzando álbumes todo el tiempo, pero nunca me pongo a pensar: ¿cuándo hice el último álbum completamente original? Siempre estoy concentrado en el camino que tengo por delante y en las canciones que voy a elegir para el siguiente disco, pero bueno, de pronto alguien sí se fijó en eso y me dijo: Ya pasaron 14 años desde que hiciste el último álbum de música original”.

“Lo que pasa es que siempre hay también muchos clásicos que es divertido grabar -continúa- pero me gusta hacer esto (canciones originales), porque me trae mucha juventud y es un compromiso contemporáneo con las canciones, así que se trata de un proyecto donde las canciones no sólo son propias, sino que son jóvenes, como parte de un proyecto que quise mantener así, fresco, vital y con una representación de dónde estoy con mi voz en este momento.

Hay canciones como “Spark of Light” en las que despliegas un tono de voz más suave o relajado que en el pasado, ¿es correcto?

Sí, es así, aunque tan pronto como llegas a otras canciones te das cuenta de que hay otros estilos de voz en donde sí que hay más de esa energía de voz masculina, más de tenor.

Entiendo que “Whatever She Wants” es una canción que dedicas a las mujeres importantes de nuestras vidas.

Sí, bueno se relaciona con tantas cosas diferentes, pero es claramente una canción de profundo aprecio, respeto y honor para todas las mujeres de nuestras vidas. Ya sabes, empezando por nuestras madres, porque, ¿qué somos sin ellas? Pero también tiene un significado más amplio, por supuesto.

Michael Bolton tampoco ha dejado de salir de gira por todas partes. En su agenda se encuentran anotados Europa y América del Norte, incluyendo tres fechas en México:

Traspasar generaciones… Y estilos musicales

¿Pero qué significa para un rockero de los ochentas, convertido en baladista de los noventas que su música sea retomada vía la técnica del sampleo por artistas aparentemente tan lejanos de su estilo, como Jay-Z y Kanye West?

“Es genial para mí. Es como una muestra de qué tan expansiva puede ser la música, de su gran alcance. Lo que yo hago son cosas que normalmente la gente no relacionaría con el rap o con el hip-hop. En mi caso, cuando fui contactado por los representantes de Kanye y de Jay-Z, ellos estuvieron muy emocionados de saber que aprobaríamos que eso sucediera… El dinero por supuesto que no era una preocupación para ellos, y en mi caso lo único que me interesaba era que las letras de ellos no fueran a ser adversas a lo que yo considero importante, porque una cosa es ser irreverente o sugerente, y otra es la violencia o los temas más negativos… Yo no estoy interesado en ganar dinero con esas cosas, así que estaba muy feliz cuando recibí una copia del disco The College Dropout, de Kanye y creo que en realidad crearon una hermosa pieza musical a partir de eso en "Never Let Me Down".

Michael, tienes muchas canciones exitosas, ¿pero cuál es la que te ha dado más satisfacción en tu carrera?

Wow… Yo diría que son tres: “When a Man Loves a Woman”, “How Am I supposed To Live Without You” y “Said I Love You… But I Lied”. Si miras esas tres canciones verás que tienen entregas vocales ligeramente diferentes, una tiene más poder, otra se relaciona más con el romance y otra tiene un peculiar juego de palabras… “How Am I supposed…” se convirtió en la más importante para mí, porque fue mi primer disco número uno en todo el mundo, después de 20 años de intentar tener un éxito, imagínate, se convirtió en una fuente de seguridad para mi familia y mis seres queridos… Estoy muy agradecido por eso. Y por el hecho de que, aunque tomó mucho tiempo, finalmente sucedió. Lo aprecio realmente.

Si hoy tuvieras la posibilidad de hablar con el Michael Bolton que cantaba “Everybody’s Crazy” en 1985, ¿qué le dirías?

(Ríe) Yo le diría que… ¡está usando demasiado maquillaje! Yo le diría que me aseguraré de que las próximas canciones serán geniales, porque el problema con el rock es que a veces es como un muro de sonido, en el que te pierdes demasiado en la producción, tanto, que la canción se pierde, que nunca hay que perder de vista las melodías, las letras y todo el cuerpo del trabajo para la composición de cada canción.