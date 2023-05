[Entrevista] La nueva vida de Black Country, New Road

En los circuitos que mantienen viva la esencia artística de lo que llamamos desde hace cuatro décadas "música alternativa", en el Reino Unido precisamente, donde todo lo que llamamos rock se ha perfeccionado de alguna forma desde siempre, encontramos a una banda que bien podría ser conceptualizada como un colectivo más que una banda en sí misma.

Un grupo de nerds en sus primeros veintes. Un conjunto de inquietos que nos recuerdan al art rock neoyorquino de los años sesenta y también a sus similares ingleses de los primeros setenta.

Esto es Black Country New Road (BCNR), una de las bandas alternativas más reverenciada en el Reino Unido en lo que va de esta década.

Con dos discos de estudio bajo el brazo, el aplauso generalizado de la crítica especializada, y la convulsa salida del grupo de su líder e imagen, Isaac Wood, los primeros tres años de existencia de BCNR son un ejemplo de supervivencia artística y comercial para un acto alternativo, en una época donde más que nunca el género está muy alejado del mainstream.

En febrero del 2022 la banda presentó su segundo álbum Ants From Up There, e inmediatamente Isaac Wood, el líder de la banda hasta entonces, anunció su salida por problemas de ansiedad y depresión, lo que parecería el final para cualquier carrera artística emergente, pero para BCNR se convirtió en una catarsis absoluta donde los sobrevivientes de la primera alineación del grupo se adaptaron al inminente cambio, y en una labor de colectivo, escribieron y arreglaron nuevo material, al que le ofrecieron en directo sin pasar por el estudio a sus fans londinenses, los cuales demostraron ser muy fieles llenando por tres noches seguidas el Bush Hall, un sitio, para hacernos una idea, parecido a los salones de conciertos underground en colonia La Roma de la Ciudad de México.

Por ello hablamos con Charlie Wayne, Luke Mark y Lewis Evans sobre este proyecto que, hay que recalcar, es un experimento que solamente el rock alternativo podría darse el lujo de realizar en estos momentos de la escena musical global.





Hubo un cambio notorio entre este proyecto en vivo y sus dos primeros discos. ¿Alguien tomó el liderazgo creativo a la salida de Isaac? ¿Y cómo se encuentra él, a un año de su salida del grupo?

Charly: Bien, él está bien, gracias. Creo que no fue necesario un liderazgo creativo en la banda. Hay un conflicto entre la idea de un cantante principal y un líder de la banda. No fue necesario un liderazgo. Es diferente el resultado cuando uno sólo de los siete miembros, ahora seis, es el cantante principal. Ahora todos tuvimos que complementarnos. Seguimos tocando juntos, como siempre, no fue tan diferente, creo.





Hay temas muy potentes en este trabajo, como "Up Song" o "The Wrong Trousers", que parecen muy personales. ¿Hay algún mensaje para Isaac ahí?

Luke: "Up Song" fue creada como un trabajo solista, y "The Wrong Trousers" -entonces Lewis Evans se asoma a la cámara para saludar-, es una canción sobre Lewis. La gente lee entre líneas las letras de las canciones, en este caso… no hay mensajes ocultos (risas). Son canciones personales, son sólo canciones que vienen del corazón, como muchas canciones, pero en esta ocasión no hay mensajes.

Es complicado no creer que en "Up Song", el tema más elogiado por los fans en este trabajo, no haya algún tipo de mensaje para Isaac: "mira lo que hicimos juntos… no sé cómo lo lograste…"





En este trabajo todos los cortes son nuevos, ejecutados en vivo, con tres llenos consecutivos en el Bush Hall, no es algo común. ¿Cómo lo tomaron los fans? ¿Han pensado en tener la versión grabada en estudio?

Lewis: Los fans lo tomaron muy bien, somos muy afortunados de tener seguidores abiertos a nueva música y de no querer escuchar las mismas canciones. Y sí… es probable que lo grabemos, con algunos cambios, seguro.

¿Cuál es el futuro para BCNR? ¿Volverá Isaac? ¿Continuarán como Pink Floyd lo hizo a la salida de Syd Barret?

Luke: Vamos a continuar como lo hizo Pink Floyd.

Charlie: ¡Así como lo hizo Pink Floyd!

Luke: Vamos a seguir haciendo discos. Trabajamos en este momento en nueva música. No sé si la comparación con Pink Floyd sea correcta, porque son diferentes circunstancias por la situación de Syd Barrett. Pero nosotros vamos a seguir haciendo discos y shows por el momento.





¿Y… México está entre sus planes?

Charlie: Sí… A México queremos incluirlo en nuestros planes.

Una buena forma de conectar con los fans es saber cuáles son las influencias del momento de sus artistas favoritos. Cuéntenos.

Luke: Es difícil decirlo para este trabajo específicamente. Se puede decir que Roxy Music y David Bowie, porque sonamos a art rock de los setenta, y son clásicos.

Charlie: En nuestro último proyecto tuvimos algunos destellos del Arcade Fire de Funeral, y sobre todo en la producción, fue como The Beach Boys de Smile.

Para poder disfrutar de este nuevo proyecto de Black Country New Road pueden buscarlo en plataformas , pero será más recomendable verlo directamente en YouTube, dónde está completo el concierto. De esa forma podrán descubrir por qué Black Country New Road nos emociona tanto a muchos alrededor del mundo.





* Intérprete: Ana Laura Nava.