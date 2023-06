SOY | Javiera Mena: “Está de moda ser progresista, pero los problemas siguen ahí”

De Chile para el mundo llega Javiera Mena, una mujer latina que con su música busca empoderar a las personas pero sobre todo, tocar temas que para muchos aún son tabúes.

A lo largo de su carrera, la artista ha sido nominada en diferentes categorías como al Latin Grammy en la categoría de Mejor Canción Alternativa, así como Mejor Artista Chilena por los Premios MIN (nominación que ganó), entre otras de premiaciones como la de los 40 Principales América y los premios MTV Europa.

Te puede interesar: Locomía: El grupo que rompió los tabúes de masculinidad

Hasta hoy ha publicado cuatro discos de estudio: Esquemas Juveniles, Mena, Otra Era y Espejo. Pero este 2023 lanzó su último sencillo titulado “Uno de nosotros”, junto con el también chileno Alex Anwandter.

Hoy en día Javiera es una figura de empoderamiento para la comunidad LGBT+ de habla hispana y su voz ha logrado traspasar las fronteras de su país.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Javiera Mena 🏙 (@javieramena)

Rebeldía en un mundo de reglas

Desde pequeña, Javiera fue una niña rebelde que no encajaba en las rutinas de las escuelas y que mostraba intereses diferentes a los del resto de su familia y compañeros.

“No me interesaba el colegio, era rebelde y no estudiaba porque no quería. Aunque mi familia estaba llena de matemáticos, médicos y académicos, nunca me pudieron contagiarme el interés”, cuenta en entrevista con El Sol de México.

Aunque mi familia estaba llena de matemáticos, médicos y académicos, nunca me pudieron contagiarme el interés

Mena relata que aunque las altas expectativas que su familia tenía de ella no iban dirigidas a la música, ella estaba dispuesta a demostrar que podía ser la mejor haciendo lo que le apasionaba.

“Tuve que probar que era capaz y que tenía una gran disciplina para estar en un buen nivel. La disciplina para mí siempre lo ha sido todo, porque es el único pilar que te puede ayudar a cosechar tu éxito”.

Así, después de crecer en un ambiente conservador y de incluso estudiar en colegios católicos, Javiera se abrió paso en el mundo de la música y esta vez estaba dispuesta a gritarle al mundo quién era en realidad.

“Después de mis años 20 inicié una época en la que me sentía libre, porque antes vivía preocupada por el qué dirán o pensarán de mí. La música para mí es un gran momento de emancipación”, cuenta.

via GIPHY

Lucha por la comunidad

Desde sus inicios en la música, la artista se ha convertido en un referente de la libertad y la comunidad LGBT+.

Los temas en sus sencillos van desde introspecciones y sensualidad, hasta sexualidad y erotismo.

“Hoy recuerdo que de niña me gustaba mucho la cultura pop gay, pero aún era un tema que se tocaba por debajo de la mesa, en la actualidad se aborda mucho y con más respeto”.

Si bien está feliz por la visibilización que este tema ha tenido, reconoce que aún existen varias personas que no están contentas con ello.

“Hablar de avances y retrocesos es muy relativo, porque a veces vemos que las leyes logran algunas cosas, pero después te das cuenta que detrás de eso hay muchos intereses de por medio moviéndose y a la comunidad sólo nos utilizan para distraer o para lavar su imagen”.

Javiera cuenta que uno de los retos con los que ha tenido que lidiar es la censura en medios de comunicación, principalmente la radio.

“Yo sé que mi canción “La Isla de Lesbos” no se toca en radio porque no cumple con ciertos lineamientos que este medio requiere, mismos lineamientos que no permitirían que una canción que habla de lesbianismo de forma directa y a la cara suene al aire”, dijo.

Además, cuenta que en pleno siglo XXI aún es víctima de comentarios homofóbicos y machistas.

“Una vez me pasó en un estudio que alguien me dijo que ya tenía 28 años y que ya debía de pensar en retirarme porque ya era una mujer grande, algo que jamás le dirían a un hombre. Pero los comentarios homofóbicos también están presentes; una vez alguien me contó que en una reunión salió mi nombre para una marca y una persona respondió: No, no queremos tortilleras (lesbianas) en esta marca”, recuerda entre risas.

Este tipo de comentarios nunca le han quitado el sueño y los toma con humor. Mena prefiere escuchar y aprender de los demás en lugar de intentar cambiar su manera de pensar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Javiera Mena 🏙 (@javieramena)

“Hay quienes quieren llegar vírgenes al matrimonio y también quienes se van de rave tres días a reventar, pero hoy la diversidad de ideas y creencias son lo que enriquece a la sociedad, obviamente sin que nadie busque imponer ninguna idea sobre alguien más”.

Ya entrada en el tema de la diversidad de pensamientos, también cuenta lo que piensa de la tendencia de ser progresista:

“Hoy en día es de mal gusto ser homófobo y aunque es mejor, aún existe la homofóbia pero nadie lo menciona porque es de mal gusto. En la actualidad está de moda ser progresista y todo esto, pero la homofobia sigue ahí, pero nadie decide verla”, afirmó.

Siendo niño o niña te da miedo darle la mano a alguien de tu mismo sexo y mucho más temor darle un beso. Pero ese tipo de traumas se deben de ir removiendo para que todos y todas puedan vivir una vida de amor libreJaviera Mena, artista

Pero aún con todos los retos que falta superar, Javiera está contenta con la realidad de la comunidad en el mundo actual.

“Por ejemplo, en Chile los niños y niñas saben que puede haber dos personas del mismo sexo que pueden casarse y amarse, ese tipo de ideas ya protegen incluso a los niños que no se identifican como heterosexuales”.

Además, apunta que es de vital importancia trabajar el tema de la diversidad e identidad sexual con los niños y niñas para evitarles situaciones incómodas en su presente o futuro.

“Siendo niño o niña te da miedo darle la mano a alguien de tu mismo sexo y mucho más temor darle un beso. Pero ese tipo de traumas se deben de ir removiendo para que todos y todas puedan vivir una vida de amor libre”.

Siempre fiel a ella misma

Gracias a su carisma y a la conexión que logra crear con la gente, Mena ha logrado mantenerse auténtica con su trabajo, con ella misma y con sus seguidores.

“Algo que te ayuda a poner los pies sobre la tierra es ser consciente de quién eres. Yo soy una mujer de mediana edad, que conecta con el eros y con la energía real que siento. Además, me gusta involucrarme en los personajes de mis canciones para darles un toque aún más real”.

Señala que un aspecto que le ha ayudado a crecer cada día más como persona es el constante aprendizaje que siempre busca:

“Es necesario aprender para seguir evolucionando. Sentarse y platicar con personas de todo tipo te enriquece de muchas maneras, y aunque muchas veces no estés de acuerdo en lo que piensan, todo es aprendizaje”.

Cuenta que tiene interés en expandir su práctica como artista y buscar nuevas experiencias de la mano de otros artistas en términos de producción:

Este 3 de junio Mena cumplió 40 años de edad, un acontecimiento de mucho peso simbólico para ella

“Quiero emprender y empoderarme como productora, porque siento que eso le da más autenticidad a tus obras y más control sobre ellas. Desde que lo imaginas hasta que lo creas, tú eres quien está llevando la batuta y ese debe ser un sentimiento de satisfacción sin comparación”.

Cuenta que entre sus intenciones está el seguir creando música auténtica que siga conservando su sello propio:

“Quiero seguir produciendo piezas que me representen. Afortunadamente hoy el mercado está más abierto con música diferente y no necesariamente tienes que hacer música comercial para poder tener grandes éxitos”.

Cultura #SOY | Le cantan a la libertad

No tirar la toalla

Este 3 de junio Mena cumplió 40 años de edad, un acontecimiento de mucho peso simbólico para ella.

“Siento que estoy comenzando una nueva etapa de mi vida en la que estoy renaciendo y que estoy logrando muchas cosas como mujer y como cantautora”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Asimismo, envió un mensaje a sus seguidores, a quienes invita a seguir trabajando por sus sueños y lograr lo que se propongan:

“Cuando una puerta se cierre o cuando alguien les diga que no, piensen que detrás de eso hay un cielo luminoso y que esa puerta cerrada sólo es una nube que nubla su camino. A veces parece que nuestro camino está lleno de estas nubes, pero si trabajas duro y confías en tu habilidad, nada podrá detenerte para llegar a ese cielo lleno de luz que hay detrás de toda esa oscuridad”, concluye.