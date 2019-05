Malasia no será el basurero del mundo; devolverán desperdicios a países de orígen

En el primer trimestre de 2018, Malasia recibió un total de 456 mil toneladas de basura que provenía principalmente de Europa y Estados Unidos.

Al respecto, la ministra de Medio Ambiente, Yeo Bee Yin, dijo que "Malasia no será el vertedero del mundo" y anunció que enviarán hasta 3 mil toneladas de residuos plásticos a sus países de origen al considerar que los contenedores entraron de forma ilegal.

Estados Unidos, Canadá y Reino Unido son algunos de los países que se verán afectados. España fue el primero en recibir los primeros cinco contenedores de basura, en abril. Mientras que otros 60 contenedores más serán devueltos legalmente.

2 fueron traídos ilegalmente al país bajo una declaración falsa y otros delitos que violan claramente nuestra ley ambiental", denunció Bee Yin tras inspeccionar los envíos en el Puerto Klang, en las afueras de la capital, Kuala Lumpur.

El año pasado, Malasia se convirtió en el principal destino del mundo para los desechos plásticos, después de que China prohibiera su importación, interrumpiendo el flujo de más de 7 millones de toneladas de basura al año.

Ante la problemática, Malasia ya ha devuelto basura a España, y unos 180 países acordaron enmendar el Convenio de Basilea para hacer que el comercio mundial de desechos plásticos sea más transparente y esté mejor regulado.

Por su parte, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ordenó la devolución de 69 contenedores de basura a Canadá y, en caso de no aceptarlos, los dejarán en sus aguas territoriales.

