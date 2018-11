¡Es real! Viennetta, el helado de los 90's, está de regreso en México

Tal vez muchos no lo recuerden, quizás algunos ni siquiera lo llegaron a probar, pero este postre de cremosa nieve con láminas de chocolate se convirtió en un clásico que un día simplemente se fue de las tiendas de autoservicio y “tienditas de la esquina” de México, para aparentemente no volver.

Y como muchas modas vuelven y Helados Holanda "se puso guapo”, este vintage “dessert” noventero se está comercializando nuevamente en nuestro país, en su edición original de vainilla. Recordemos que también podría encontrarse de sabor capuccino, menta, fresa entre otros.

Así es, aunque sólo se encuentra disponible en las siguientes ciudades por tiempo limitado: CDMX, Edo. Mex., Monterrey, Puebla y Guadalajara.

Lo único que queda es viajar a cualquiera de las ciudades antes citadas para adquirir este delicioso postre.

El conjunto gastronómico de su ola de crema helada y de su crack inimitable seducirá toda la familiaHelados Holanda

Así que si no lo probaste o eras uno de esos niños que le pedían dinero a sus padres para correr a la tiendita más cercana a comprarlo, no esperes más, este tipo de regresos no se dan dos veces. Aunque esperemos que haya llegado para quedarse por mucho tiempo y que se extienda su comercialización a otras ciudades de la República.