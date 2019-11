A 20 años de El Club de la Pelea checa estas cinco lecciones

Este mes de noviembre se están cumpliendo nada más que dos décadas de esta película de culto que tanto amamos y que es protagonizada por unos entonces jóvenes actores en ascenso: Edward Norton y Brad Pitt. Sin dejar a un lado a la siempre genial Helena Bonham Carter.

Ahora bien, con “esto es lo que aprendimos de la película” no nos referimos a que te alentaremos a salir corriendo y crear tu propio Club de la Lucha o te desgarres las vestiduras y consideres revelarte contra el sistema, cualquiera con el que no estés de acuerdo.

Sino que fuera y muy muy lejos de cualquier mensaje de caos, violencia o fascismo que pueda dar la película, algunos rasgos en la personalidad de Tyler Durden, interpretado por Pitt nos hace recordar que de vez en cuando es bueno relajarse y dejarse llevar.

Por supuesto, esto puede tener spoilers, así que si no has visto la película no sigas leyendo... o si, como gustes.

1.- Sé tú mismo

Si hay algo que el largometraje recalca una y otra vez es el consumismo en el que estamos inmersos, y eso, después de 20 años, sigue estando de moda.

Y es que todos conocemos a alguien -incluso podemos ser nosotros mismos- que se forja una personalidad dependiendo de una moda existente y cuando esta cambia, se ajustan a ella, se amoldan a las circunstancias porque necesitan aceptación desesperada o simplemente porque consideran que así deben ser las cosas para encajar.

En otras palabras, las cosas que compramos y con las cuales nos obsesionamos son las que consideramos que nos dan una identidad.

Como dice Tyler: "Tú no eres tu trabajo. No eres cuánto dinero tienes en el banco. No eres el auto que conduces. No eres el contenido de tu billetera. No eres tus pantalones".





2.- Ten un propósito

Tyler se dirige a una pequeña tienda en donde venden alcohol y amenaza al joven vendedor con una pistola, lo “tortura” psicológicamente haciéndole creer que lo matará mientras un muy asustado “Narrador” -interpretado por Edward Norton- le pide desesperadamente que no lo haga.

Durden le cuestiona al chico que si estudiaba y qué era lo que estudiaba, éste le contesta que veterinario. Nuestro antihéroe favorito lo deja escaparse, no sin antes advertirle que si no se reincorpora a los estudios, lo buscará y lo matará.

Eso me recuerda a cuando tu jefe aplica la psicología inversa y se comporta grosero contigo al grado de tratarte como basura sólo para que demuestres lo contrario y adquieras carácter... bueno, al menos en la peli de David Fincher, funcionó.





3.- Debes saber qué quieres

Este punto va muy ligado al anterior. En la escena del auto, Tyler y Narrador discuten de su amistad entre otras cosas, mientras el primero le pregunta la segundo ¿qué quieres hacer antes de morir?, pero éste no responde.

Le hace la misma pregunta a tres de sus seguidores que van detrás del coche, cada uno responde con suma rapidez mientras el auto se desplaza en el carril contrario, de frente a los automóviles sobre una carretera mojada.

Narrador explota confesando no saber qué quiere, para finalmente dejar que lo inevitable suceda, que el auto vuelque.

Debes saber qué quieres en la vida, para poder actuar e ir tras ello, así de simple.





4.- Duerme bien

Recordemos que algo que le sucede a Narrador es que no puede dormir, esto pudo haber desencadenado todo la sarta de problemas que le vinieron encima, en algún punto menciona que “Cuando tienes insomnio, nunca estás despierto de verdad”.

Así que si no puedes conciliar el sueño, toma en cuenta si es por estrés, o por otra circunstancia que puedes resolver, sino, asiste la médico ya!!!.





5.- “Siempre hay un roto para un descosido”

No importa quien seas, de donde vengas o las locuras y malas decisiones que hayas tomado, al final del día siempre habrá alguien para apoyarte y aceptarte tal como eres.

Aquí recordamos la frase con la que finaliza la película, Narrador a Marla: “Me conociste en un momento extraño de mi vida”.