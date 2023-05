Gracias a la serie "Misterios sin resolver", encuentran a una menor secuestrada por su madre

Gracias a uno de los capítulos de la serie de Netflix "Misterios sin resolver", Kayla Unbehaun, quien fue secuestrada por su madre cuando tenía nueve años fue encontrada, y ahora a sus 15 años, podrá reunirse con su padre, Ryan Iserka.

"Kayla Unbehaun fue encontrada segura en Carolina del Norte. Kayla tenía solo 9 años cuando fue secuestrada por su madre sin custodia, Heather Unbehaun de South Elgin, Illinois, el 5 de julio de 2017", explicó el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados.

BREAKING NEWS ‼️



NCMEC is excited to share that Kayla Unbehaun has been FOUND SAFE in North Carolina!



Kayla was only 9 years old when she was abducted by her non-custodial mother, Heather Unbehaun from South Elgin, Illinois on July 5, 2017. Kayla’s dad, Ryan asked NCMEC to… pic.twitter.com/5O7bpEjIhT — National Center for Missing & Exploited Children (@MissingKids) May 16, 2023

Por su parte, el padre de Kayla solicitó privacidad para iniciar un proceso en el que pueda conocer de nuevo a su hija, luego de estar apartada por un periodo de seis años.

"Estoy encantado de que Kayla esté a salvo en casa. Quiero dar las gracias al Departamento de Policía de South Elgin, al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados y a todos los organismos policiales que ayudaron con su caso", agregó Ryan Iserka en un comunicado difundido por dicha organización.

Fue en Carolina del Norte, EU, donde una persona reconoció a la joven que en ese momento estaba junto a su madre, luego de ver la famosa serie de Netflix, intuyó que la chica que tenía enfrente, podría ser la menor secuestrada años atrás, posteriormente se hizo una denuncia a la policía.

Por su parte, el equipo de Misterios sin resolver, informó que Heather, la madre de Kayla, fue detenida en días anteriores y extendieron su agradecimiento al "detective televidente" que ayudó a que la joven regresara con su padre.

UPDATE: Kayla Unbehaun, who was abducted in 2017 by her non-custodial mother Heather, has been found safe. A store owner in North Carolina recognized Kayla, now 15, from the roll call in Volume 3, Episode 9 "Abducted by a Parent" on @Netflix. Heather was arrested over the… pic.twitter.com/7QswAjUvLU — Unsolved Mysteries (@Unsolved) May 16, 2023

"Heather fue arrestada durante el fin de semana y se espera que Kayla regrese con su familia en Illinois. estamos muy agradecidos con el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, con los Departamentos de Policía y Bomberos de Illinois, y a nuestro detective televidente por reunir a esta familia", indicaron en sus redes sociales.