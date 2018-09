John Travolta cautiva a los mexicanos al recordar el éxito de Grase

El actor y productor John Travolta cautivó a los mexicanos durante su presentación en México Siglo XXI, el evento organizado por Fundación Telmex Telcel, cuando recordaron escenas de sus películas, siendo “Grase” y “Saturday Night Fever” las preferidas de chicos y grandes.



Al cumplir “Grase” cuatro décadas, explicó que siempre dio más de lo que le pedían y ante los 10 mil becarios presentes, los invitó a aplicar ese modelo, pues la película conocida en México como “Vaselina”, trascendió generaciones y es la que más éxito ha alcanzado.

“Hay cuatro niveles de intercambio en el mundo, uno es dar abundantemente; otro es dar en la manera justa; el tercero, dar algo parcial y el cuarto es un fraude, porque no das nada, y yo siempre trato de dar en abundancia y de esa manera el éxito continúa, porque si das más de lo que la gente espera de ti, te mantienes exitoso”.

¿Cómo es el proceso creativo de John Travolta? #MSXXI pic.twitter.com/IE8bfW118q — Fund Telmex Telcel (@fundaciontelmex) 7 de septiembre de 2018

Travolta ha participado en más de 50 películas, interpretando desde un joven estudiante, hasta un jefe de la mafia y se ganó el corazón de los asistentes al evento en el Auditorio Nacional, al enviar besos a sus fans y hablar algunas palabras en español para interactuar con el público, al que puso a bailar al ritmo de “You´re the one that i want”, como lo hizo su personaje de Danny junto con Sanddy en “Grase”.

¡Y un bailecito para despedirnos de John Travolta! #MSXXI ¿Qué tal estuvo @MaggieHegyi? pic.twitter.com/e1ez8wBTdY — Fund Telmex Telcel (@fundaciontelmex) 7 de septiembre de 2018

Ahora tras el éxito que alcanzó, dijo que sus pasatiempos son volar un jet, como lo soñó desde que tenía tres años y en su casa cuenta con tres aviones y aunque también le fascina pescar con su hijo y ver películas, su gran sueño siempre fue volar. “Por favor sean muy cuidadosos sobre las personas que ustedes eligen para estar con ustedes, para que los acompañen y los apoyen, esas personas tienen que estar a favor de ustedes y de esta manera, no hay ninguna interferencia”.

Además, les recomendó a los presentes decidir cuál profesión desean ejercer y lograrlo a través de sus habilidades, pues de esa manera van a tener una mejor oportunidad de lograr el éxito.

Sin importar a qué se vayan a dedicar, den lo mejor de ustedes becarios. #MSXXI pic.twitter.com/ML2UeTmg7p — Fund Telmex Telcel (@fundaciontelmex) 7 de septiembre de 2018

Tras la muerte de su hijo Jett en 2009, junto con su esposa creó la Fundación Jett Travolta, que se encarga de realizar donativos a niños con alguna discapacidad, algo que dijo, le apasiona, porque se trata de devolverle a la humanidad parte de lo que él recibió.

“Lo que he aprendido, que no sabía, es que está bien ser la persona más importante, siempre y cuando todos los demás sean igualmente importantes, porque a las personas se les olvida que todos son igualmente importantes, pero en distintos momentos y distintos valores, de acuerdo a la situación”.

En su vida, destacó el nacimiento de sus hijos, la nominación al Oscar, el alcanzar las licencias para pilotear aviones y la oportunidad de ayudar a otros a través de la Fundación en memoria de su hijo, quien vivió con autismo.

Cómo opera la Fundación Jett Travolta

