Perrito de apoyo emocional logra que joven con epilepsia se corone en concurso de belleza

Los animales siempre serán un apoyo emocional, ya sea que uno esté pasando por unas situación difícil o sufras algún problema emocional como depresión o ansiedad, estos nobles seres siempre estarán contigo.

Así lo demuestra un perrito de apoyo emocional que acompaña a una joven que padece epilepsia y buscaba ser Miss en Dallas, Texas, y quien aparece en un video muy feliz en la competencia de la joven, incluso hasta recibió una pequeña corona.

Te recomendamos: Arañas gigantes vivieron en Australia: hallan un fósil de hace 16 millones de años

Perrito médico también obtuvo su corona

Durante el certamen de belleza Miss Dallas Teen en Estados Unidos, la joven Alison Appleby compitió contra varias chicas que buscaban la corona. Lo más curioso es que la joven estuvo acompañada en todo momento de Brady, su golden retriever de apoyo emocional.

Brady acompaña a Alison desde que es un cachorro, en su cuenta de instagram @bradysdit pueden verse varias fotos del canino cuando era pequeño y también en momentos importantes.





Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Brady SDiT (@bradysdit)





En el video que circula en redes sociales, durante la coronación de Alison como Miss Dallas, se puede ver al Brady recibiendo una pequeña corona por haber acompañado a su compañera hasta el final.





#fyp #kindness #humanity #dogs #dogsoftiktok #puppy #servicedog #adorable ♬ original sound - Goodable @goodablenews They gave the dog his own crown. We repeat: they gave the dog his own crown 🥹 #xyzbca





En sus redes sociales, Alison suele escribir sobre su vida con Brady y ha dicho que mucha veces recibe críticas porque su amigo no es un perro de servicio como tal; sin embargo, ella ha dicho que no le importan los comentarios porque ella no lo ve como una mascota, lo ve como un amigo que cuida de salud.

"A Brady y a mí nos dicen muchas cosas cuando estamos en público. Hoy nos han dicho que Brady no es un perro de servicio oficial porque no es un pastor alemán. No sé de dónde saca la gente esta información. Como adiestrador, he aprendido a dejarlo pasar o a intentar reírme de ello. A menudo puede ser difícil porque mi discapacidad no es -visible-. La gente suele creer que sólo las personas con discapacidades visibles necesitan un perro de servicio. Esto no es en absoluto cierto. Me cuesta hacer entender a la gente que Brady es un equipo médico, no una mascota", escribió Alison en sus redes.





Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ali Appleby (@ali_appleby_)





Brady es una caja de sorpresas, según Alison, el golden retriever la asiste cuando sus niveles de azúcar están bajos o cuando hay posibilidad de que sufra de un ataque de ansiedad”.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para enterarte de las noticias más importantes

"Tengo a Brady por muchas razones. Me avisa cuando tengo un nivel bajo de azúcar en la sangre, niveles altos de estrés y la posibilidad de un ataque. Los perros de servicio son un dispositivo médico".