Kodo Nishimura, el monje budista que combate la homofobia con maquillaje

El japonés Kodo Nishimura, monje budista, maquillador profesional y modelo, se ha convertido en un referente del activismo LGTBT+ en Japón, desde donde predica un mensaje a favor de la inclusión y la diversidad a través de sus dos pasiones; el budismo y el maquillaje.

Con 33 años de edad, recuerda lo difícil que fue su infancia, ya que a una corta edad fue consciente de su homosexualidad y lidió con ello dentro de una sociadad conservadora como lo es la japonesa.

Presionado por sus inseguridades, decidió dejar atrás el budismo y a los 18 años se mudó a Nueva York, ciudad que lo impresionó por las drag queen y también, la gran cantidad de hombres que se dedican a la industria del maquillaje.

Así que comenzó a comprar sus propios cosméticos y durante un momento difícil, asegura, decidió maquillar a una amiga para hacerla sentir mejor. Así nació una nueva pasión.

Ahora, después de 10 años, se dedica profesionalmente al maquillaje y ha trabajado en la icónica Semana de la Moda en NY, en Miss Universo y en programas como la serie de Netflix Queer Eye: We're in Japan!.

Su trabajo es solicitado por actrices como Halle Bailey, que encarna a Ariel en la nueva producción de La Sirenita de Disney, pendiente de estreno; o la modelo española Ángela Ponce, la primera candidata transexual a Miss Universo.

Japón siempre será su hogar

Hace cuatro años volvió a su país de origen, pese a que, aunque ha habido ciertos avances, el matrimonio homosexual sigue siendo ilegal, y aunque no es frecuente oír insultos por la calle, por esa razón hay menos activismo.

"La gente calla porque no queremos que se burlen de nosotros. Según las estadísticas, el 80 por ciento de las personas LGBT+ no pueden salir del armario en sus lugares de trabajo, lo cual es triste, porque significa que se esconden", declaró Nishimura en una entrevista con EFE.

¿Cómo defiende a la comunidad LGBT+?

Kodo Nishimura asegura que ha logrado reunir la confianza suficiente como para vivir en Japón y así cambiar la percepción que la sociedad tiene sobre la comunidad LGBT+.

“Cuando estudiaba budismo aprendí una lección: 'Si tú mismo no crees en Buda, ¿cómo esperas que otros crean en Buda?'. Es lo mismo con los derechos LGTBQ", explica.

La homosexualidad sigue estando penada en más de 70 países, en la mayoría de los casos por motivos religiosos. Desde su posición como parte de un culto y del colectivo, Nishimura predica sobre una sociedad plural y respetuosa.

Como activista ha participado en la creación de historias donde los protagonistas son personas LGBT+, una de ellas habla de un monje homosexual que ayuda a frenar el acoso y a fomentar el respecto por todas la orientaciones sexuales.

Actualmente está promocionando su libro This Monk Wears Heels: Be Who You Are (Este monje lleva tacones: Sé tú mismo), publicado este año y que se lanzará en cinco idiomas más en los próximos meses, incluidos el español y el francés.

