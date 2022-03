Madre ucraniana da a luz en una estación de metro

En medio de la incursión militar de Rusia en Ucrania, surgen de pronto algunas buenas noticias, y tal fue el caso de esta mujer que dio a luz mientras se resguardaba en una de las estaciones del metro que están funcionando como búnker.

El alumbramiento fue reportado por medios locales, quienes dieron cuenta del hecho, que tuvo lugar en la ciudad de Kiev, donde una joven de 23 años dio vida a una pequeña que recibió el nombre de Mia el viernes por la noche.

La noticia también fue compartida por la ex diputada ucraniana, Hanna Hopko, quien actualmente funge como presidenta de la Conferencia Democracia en Acción, quien a través de su cuenta de Twitter indicó "Mia nació en un refugio esta noche en un ambiente estresante: bombardeo de Kiev. Su mamá está feliz después de este desafiante parto. Cuando Putin mata a los ucranianos, llamamos a las madres de Rusia y Bielorrusia para protestar contra la guerra de Rusia en Ucrania. ¡Defendamos vidas y humanidad!”.

🇺🇦 Mia was born in shelter this night in stressful environment- bombing of Kyiv. Her mom is happy after this challenging birth giving. When Putin kills Ukrainians we call mothers of Russia and Belarus to protest against Russia war in Ukraine . We defend lives and humanity ! pic.twitter.com/qsBDcfc1Q9 — Hanna Hopko (@HopkoHanna) February 25, 2022

Hasta la realización de esta nota, la publicación que va acompañada con la foto de la recién nacida ya acumulaba más 41 mil me gusta, ha sido compartido más de 7 mil veces, además de que ha sido comentado más de 400 veces.

En su intervención, una oficial que se identificó como Mykola Shlapak, indicó que, tras ayudar a la mujer a dar a luz, ambas fueron trasladadas a un hospital en el que permanecen en buen estado

Pero esta no es la única buena noticia que se dio recientemente, pues en su cuenta de Facebook el Hospital multidisciplinario de Starobilsk publicó un par de fotos de otro recién nacido, además de un video de su primer llanto, en la cual escribió, "Tres avisos de peligro al día. Por la mañana, bombardeo de una zona residencial junto al hospital. Ahora, en algún lugar muy cerca del cañonazo... en la sala de espera - los heridos... Mientras tanto, en el sótano del hospital de maternidad, en condiciones muy lejanas a las que merece una nueva vida - un fuerte llanto del recién nacido... ¡Es un niño!".

La publicación ha sido compartida más de seis mil veces, ha recibido más de 3 mil reacciones y ha sido comentada por más de 400 personas.

Tan sólo el mismo día del nacimiento de ambos pequeños, un misil alcanzó un edificio de civiles ubicado al oeste de Kiev, Ucrania, mismo que dejó al menos 35 personas lesionadas, entre ellas dos niños.

