Subastarán vestido que usó Mariana Rodríguez en toma de posesión de Samuel García

Recientemente, Samuel García rindió protesta como gobernador de Nuevo León; sin embargo, los ojos y las críticas se fijaron en el vestido que usaba su esposa Mariana Rodríguez, que junto con sus zapatos Candine, de 18 mil 743 pesos, lucía un outfit de más de 36 mil pesos.

La prenda ya no pertenece a la joven influencer, pues decidió devolverlo a la boutique Mona Mour, quienes anunciaron la subasta de este atuendo valuado en 18 mil 035 pesos.

¿Qué pasará con el dinero recaudado en la subasta?

A través de sus historias de Instagram, Mariana Rodríguez detalló que los fondos recaudados en la subasta del vestido blanco de un solo hombro, serán destinados al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia de Nuevo León (DIF).

En este lugar se brinda atención a menores de edad, víctimas de maltrato y violencia familiar.

"Ayer por la mañana que le hablé a las de Mona Mour para decirles que les voy a mandar el vestido que usé el domingo, y la verdad es que se portaron muy lindas y me dijeron que van a hacer una subasta del vestido, y lo que recauden se va a donar el DIF".

Hace unos días, la influencer visitó las instalaciones del DIF Capullo, las cuales aseguró que estaban en malas condiciones, e incluso, anunció que pediría el apoyo de todos para mejorarlas y así los menores puedan vivir en un sitio de calidad.

"No puede seguir así, quiero que los niños puedan salir al jardín, que tengan un jardín digno, pavimento digno, entonces, pronto los voy a estar convocando para donaciones. Alguien que nos pueda donar zacate, que nos pueda donar pintura, y me vale, me voy a pintar yo. Esto no puede seguir así", dijo a través de esta red social.

¿Cuándo será la subasta del vestido de Mariana Rodríguez?

La esposa del ahora gobernador de Nuevo León, Samuel García, comentó que esta puja del vestido modelo Jovani de Mona Mour, que actualmente se encuentra agotado, se realizará el viernes 8 de octubre y comentó que quien lo desee puede participar.

“Entonces, la subasta al parecer va a ser el viernes, como quiera les confirmo para quien que sea que quiera comprar el vestido pues su dinero va a ser donado al DIF”.

De influencer a titular de Amar a Nuevo León

Luego de rechazar estar al frente del DIF, Mariana Rodríguez fue nombrada titular de "Amar Nuevo León", una nueva Secretaría del estado, creada por su esposo Samuel García.

Entre sus funciones está brindar atención a la niñez en vulnerabilidad, el combate a la obesidad, la violencia obstétrica y el embarazo en adolescentes.