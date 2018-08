Zombie Boy, irreverente modelo, aparece muerto en Canadá

El artista y modelo Rick Genest, mejor conocido como Zombie Boy, se suicidó en Canada según confirmó Lady Gaga.

Rick apareció en el video Born this way y mantuvo en lazo estrecho con la cantante. Fue ella quien a través de su cuenta de Twitter lamentó la partida del modelo.

"El suicidio de Rick Genest es más que devastador. Tenemos que trabajar más duro para cambiar la cultura, llevar la salud mental a la vanguardia y borrar el estigma que no podemos hablar de ello. Si estás sufriendo, llama a un amigo o tu familia hoy. Debemos salvarnos unos a otros", escribió en la red social.

Science tells us that it takes 21 days to form a habit, if you are suffering from Mental Health issue I beckon for today to be your first day or a continuation of the work you’ve been doing. Reach out if you’re in pain, and if you know someone who is, reach out to them too. pic.twitter.com/4pVR5xyoH6 — Lady Gaga (@ladygaga) 3 de agosto de 2018

Zombie Boy mantenía un Récord Ruiness por la mayor cantidad de tatuajes de insectos, con un total de 176 y otro récord por la cantidad de huesos humanos en tinta, con 139

Rick estaba a punto de celebrar su cumpleaños 33 el próximo martes 7.



El boom de Zombie Boy se detonó luego de su participación con Lady Gaga. Su personalidad lo llevó a modelar para revistas como GQ, Vanity Fair y Vogue.