Narra mexicano calvario que vivió para escapar con su familia de Ucrania

El mexicano Javier Don Lucas Pelayo dio a conocer que junto a su familia habían huido de los ataques de Rusia en Kiev, Ucrania y que después de un recorrido de cerca de 20 horas en tren, estaban en un lugar más seguro, lejos de los bombardeos.

Mediante un video documentó cómo se trasladaban por la estación del tren, la cual lucía abarrotada de personas que también huían de Kiev.

“Esta es una marcha muy triste, esperemos y podamos salir de Kiev, aquí es un caos, Dios esté con nosotros”, expresó con su celular en mano.

Destacó que pudieron salir del lugar donde estaban los bombardeos, ante los ataques del ejercito Ruso.

“Nos estuvimos resguardando cien metros bajo tierra, en el metro de Kiev y arriba estaban los bombardeos intensamente, después nos fuimos a la central de trenes, donde empezaron a sonar las sirenas y más de mil 500 personas se aglutinaron en un solo punto y empezaron a fallar las escaleras eléctricas, mucha gente estaba aplastada, bien horrible”, mencionó.

Entre la multitud Javier, junto con su esposa e hijo, tomaron un tren hacia otra estación para ponerse a salvo.

”Nos fuimos a un búnker donde trabaja mi esposa, de computadoras, ahí estuvimos unas horas para pensar que íbamos a hacer”, “Yo estoy con una familia que son de Tijuana, hicimos un buen equipo para poder salir rápido de esta situación, vimos varias posibilidades y decidimos tomarlas todas”, dijo.

Narró que regresaron a la estación del tren, ya que contaba con un boleto para ocupar un espacio, donde podía meter a las personas que quisiera.

“Yo me metí con mi hijo y a mi esposa casi la tiraban a las vías del tren, la logre rescatar, subió y nos movimos a nuestro espacio, de ahí hicimos entre 18 y 20 horas para llegar a Leópolis y ahorita estamos aquí en mi casa, fuera de peligro, aquí ya no hay bombardeos, no hay soldados, no está cerca el combate”, comentó.

Esperan llegar a la frontera, donde buscarán acercarse al canciller mexicano para poder salir de Europa y regresar a México.

“Soy licenciado en Música, hice un método de enseñanza para niños con autismo que me encargaron aquí en Ucrania y el segundo tomo ya está por salir, me gustaría que saliera en México y hacerlo gratis, a veces dice que uno no es profeta en su tierra y eso me tocó a mí”, expresó.

