"No queremos tu coronavirus en nuestro país": golpean a estudiante de Singapur

A través de sus redes sociales, Jonathan Mok, un estudiante de 23 años originario de Singapur, que actualmente reside en Londres, Inglaterra, denunció que fue brutalmente golpeado por su aspecto físico mientras caminaba por las calles de esta ciudad.

Según narra en su publicación, caminaba sobre la calle Oxford después de las 21:00 horas, cuando escuchó insultos dirigidos hacia él de parte de un grupo de tres o cuatro hombres acompañados de una mujer que lo miraban de lejos.

Uno de los hombres se acercó a él y Jonathan sólo permaneció estático para aparentar que no podían intimidarlo. Después de varios insultos, comenzaron a golpearlo repetidamente.

El joven trató de defenderse pero no pudo contener al grupo de hombres que lo sometieron mientras uno de ellos le gritaba "No queremos tu coronavirus en nuestro país". La historia detalla que estos ataques tuvieron lugar el 24 de febrero pero, no fue hasta este lunes 2 de marzo cuando decidió publicarlo en su cuenta.



En la publicación, Jonathan explica que el mundo se ha concentrado en explicar las consecuencias de lo que el COVID-19 puede provocar pero no se ha hablado de las repercusiones sociales que existen hacia las personas asiáticas pues, según su denuncia, no es la primera vez que recibía insultos.

Nos hemos centrado únicamente en los efectos sanitarios del coronavirus, no vemos los efectos sociales que han surgido de la propagación de este virus, donde el racismo ha encontrado otra excusa para instruir su fea cabeza.

También en su publicación, lamenta la incidencia de estos atentados racistas en nuestra época, y por si fuera poco, explica a muchas personas que sus argumentos son reales pues al parecer han dudado de su declaración. Para que no exista ninguna duda, argumentó el joven, ya hay una denuncia en la policía.