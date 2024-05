¡Mayonesa McCormick no Hellmann’s! Pedrito Sola revela cuánto pagó por el error

¿Quién no recuerda el icónico error de Pedrito Sola cuando confundió la mayonesa McCormick en un promocional de Hellmann’s? El cómico momento, además de hacer más popular al conductor de Ventaneando, lo hizo acreedor de una multa.

Durante su participación en un programa de Youtube del Escorpión Dorado, Pedrito Sola confesó que aunque tuvo que pagar la multa, también obtuvo otros beneficios de su error que lo volvió viral en redes sociales.

Aunque Pedrito Sola confesó que el personaje de Alex Montiel, Escorpión Dorado, lo incomodaba, recientemente fue parte de uno de sus programas e incluso se sinceró en distintos temas.

la fancam de pedrito sola diciendo mayonesa mccormick en lugar de hellmans en pleno programa en vivo es mía.pic.twitter.com/oBgB4M62ej — gem (@iyoongimn) October 31, 2020

¿Cuánto pagó Pedrito Sola por el error de la mayonesa?

Hace 16 años, durante una mención de Ventanenado, confundió la mayonesa McCormick en un promocional de Hellmann’s, acción que lo hizo acreedor de una multa de 75 mil pesos, de acuerdo con lo declarado por Pedrito Sola en entrevista con Escorpión Dorado.

Sin embargo, como era de esperarse por la viralidad de su error, Pedrito comentó que una vez en el aeropuerto se encontró al director comercial de McCormick, quien le agradeció por el error. "Usted no se imagina lo que significó para nosotros el que usted se haya equivocado", aseguró.

Además, aunque tuvo que pagar la multa, el conductor de Ventaneando reconoció que el error lo hizo llegar a un público joven, pues cuando va en la calle es común que algunos niños lo identifiquen por el error.

En cuanto a Hellmann’s, logró limar asperezas con la marca, incluso en febrero de este año fue contratado por la mayonesa para realizar otra campaña publicitaria bajo el lema “yo jurando que mi ex no me daría una segunda oportunidad”.