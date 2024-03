Ricardo Casares reaparece tras sufrir un infarto: estoy de pie, el próximo round va ustedes

Ricardo Casares, conductor de Tv Azteca, compartió una nueva imagen de cómo sigue su recuperación, después de que sufriera un infarto antes de que comenzara con la emisión del programa Venga la Alegría.

Fue por medio de sus historias en su cuenta de Instagram (@ricardocasares) en donde agradeció los mensajes de apoyo que ha recibido después de su incidente y donde se le ve mejor de salud.

Gossip Ricardo Casares es operado de emergencia tras infarto; su padre da detalles de la cirugía [Video]

“Contestaré cada mensaje, ¡ya verán! Muchas gracias. Los amo”, escribió el conductor junto a una fotografía donde se le ve sonreír con unas gafas puestas, todavía desde la cama de un hospital al tener conectado un dispositivo en su mano derecha para el registro de la actividad de su corazón.

Previamente, el pasado 2 de marzo compartió una publicación con una escena de la película “Rocky” en donde su entrenador de nombre Mickey le da un mensaje motivacional sobre lo que significa vivir y estar en búsqueda del éxito y la acompañó con el mensaje:

“A todos mis amigos y familia que me han enseñado a salir adelante, a toda la gente que con sus mensajes y amor me decían que me levantara, estoy de pie y el próximo round va por todos ustedes. Muchísimas gracias los quiero”, escribió.

La fotografía compartida por Ricardo Foto: Cortesía Instagram @ricardocasares

Varios artistas y compañeros de Ricardo Casares en Tv Azteca no dudaron en escribirle un mensaje de cariño y en donde le desearon pronta recuperación.

“Amigo, eres alguien especial e importante en la vida de muchos, en la mía mucho más. La vida te puso una prueba y la superaste, aprovéchala”, escribió el conductor Pedro Sola. Mientras que la actriz Annette Michel comentó: “¡Venga! Eres increíble persona y todo saldrá bien. Te mando bendiciones”.

¿Qué ocurrió con Ricardo Casares?

Fue el pasado 26 de febrero cuando Ricardo Casares sufrió un infarto, esto antes de que comenzara la emisión de Venga la Alegría en donde participa como conductor.

Su compañero Patricio Borghetti fue el primero en apoyar a Casares al notar que se encontraba mal de salud y presentaba molestias en el pecho. Posteriormente, la productora del programa ordenó que Ricardo fuera llevado al hospital en su automóvil en donde recibió atención de emergencia.

El conductor fue operado del corazón debido a que una arteria coronaria se le tapó a causa de un bloqueo por colesterol. Su familia informó que había salido de forma positiva del procedimiento quirúrgico y que se le había colocado un stent coronario, que es un pequeño tubo de malla de metal que se expande dentro de una arteria del corazón para evitar que se cierre de nuevo.

Ricardo Casares ya se encuentra fuera de terapia intensiva y está en terapia intermedia en donde se espera que siga unos días más en observación sin que se haya informado de una fecha exacta para que salga del hospital.

