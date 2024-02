Gracias a la rapidez del equipo, Ricardo hoy está vivo para contarlo: Vanessa Claudio

Una llamada de Tábata Jalil a un cardiólogo y el auxilio del equipo de Venga La Alegría fueron decisivos en la atención médica oportuna a Ricardo Casares.

Vanessa Claudio, exconductora de Venga La Alegría (VLA), contó la manera en la que su excompañero y amigo Ricardo Casares fue auxiliado por el equipo de producción del programa matutino, luego de sufrir un infarto la mañana del lunes en las instalaciones de la televisora.

“Fue un infarto, se sentía muy mal, me dijeron que fue fuerte ese camino de Azteca al hospital. Tabata Jalil se movió increíble, llamó a un cardiólogo que sabía que estaba en el hospital. Lo recibieron pronto y gracias a eso está bien. Uno de producción echó la carrera a llevarlo porque era más fácil que esperar a una ambulancia y porque le dolía, de gritos”, afirmó la modelo venezolana en su paso por la alfombra roja de la nueva serie de Vix “Un buen divorcio”.

Gossip Ricardo Casares de Venga la Alegría sufre infarto antes de iniciar el programa

“Yo creo que gracias a la rapidez del equipo de Venga La Alegría Ricardo hoy está vivo para contarlo”, añadió Claudio. “Ricardo y yo hemos trabajado muchos años, somos de los mejores amigos y compañeros que puedes tener. Se me hizo un nudo en la garganta porque no había todavía información, solamente sabía que estaban operándolo”, expresó la también actriz.

Por otra parte, la presentadora de 40 años de edad originaria de San Juan, Puerto Rico, apuntó cómo fue la atmósfera en las instalaciones de TV Azteca, sumando el caso médico de Ricardo Casares al de Daniel Bisogno, conductor de Ventaneando, quien actualmente se recupera de un caso de infección pulmonar.

“En Azteca hoy era tenso el ambiente en todos lados. Estamos viviendo la enfermedad de Dani. Yo sé que ustedes conocen el personaje de Daniel, pero yo conozco al gran ser humano, trabajar con él es un placer”, dijo.

“Fue una mañana tensa pero gracias a dios Ricardo salió muy bien. Estamos esperando a que se recupere, no he podido platicar con él, no tenía el teléfono. Fue un mega susto", comentó la presentadora, afirmando a que Ricardo Casares se encuentra estable.