Madre de Elon Musk defiende a su retoño de Mark Zuckerberg: les cancela la pelea en jaula

La semana pasada Elon Musk, dueño de Tesla, y Mark Zuckerberg, fundador de Meta, habían intercambiado mensajes en redes, lo cual terminó con una “pelea en jaula”

Todo surgió a partir de un hilo del CEO de Mario Nawfal, CEO de IBC Group, en el cual hablaba del próximo proyecto de Zuckerberg, “Threads”.





Las filtraciones hablan que esta nueva red social competirá con Twitter siendo un servicio de microblogging, sin embargo fue cuestionada por la manera en que manejaría datos personales, y es que recientemente The Wall Street Journal publicó un estudio donde habla de la proliferación de material de desnudos de menores, el cual abunda y es fácilmente localizable en Instagram.

En el hilo de Nawfal, Musk comenzó con el siguiente comentario: “Estoy seguro de que la Tierra no puede esperar para estar exclusivamente bajo el control de Zuck sin otras opciones”, dijo el dueño de Tesla, en relación a la cantidad de redes que ha adquirido Meta.

Y, pese a la advertencia de que Zuckerberg sabía jiu-jitsu, Musk desafió a una pelea al dueño de Meta:

“Estoy listo en un combate en jaula si él lo está”, dijo en el mismo hilo.

Mark Zuckerberg no se quedó callado y en sus historias de Instagram respondió a Musk con un “Envíame la ubicación”.









Musk le siguió la corriente y le dijo que si era en serio él lo haría. También dijo bromeando que tenía un movimiento especial el cual llamaba '”la morsa”, en el que él solo se acostaba sobre su oponente y no hacía nada.

Tras casi una semana del desafío, la madre de Elon, Maye Musk, decidió terminar con el juego y en sus redes sociales dijo que esta pelea: “se cancela” e invitó a la gente a que “no fomenten este combate”.









And now the fight has been canceled. Great relief! 🤗 https://t.co/nIeRSXhKBt — Maye Musk (@mayemusk) June 22, 2023

El medio británico Daily Mail dijo que la madre de Elon Musk estaba preocupada por la seguridad de su hijo y compartió su sentir sobre la pelea.

“En realidad, cancelé la pelea. Todavía no les he dicho. Pero seguiré diciendo que la pelea se cancela, por si acaso”, respondió a los usuarios.





A verbal fight only. Three questions each. The funniest answers win. Who agrees? https://t.co/qDQ6Ae9lEU — Maye Musk (@mayemusk) June 23, 2023





Al otro día, Maye Muk sugirió otro método para resolver el conflicto.

“Sólo una pelea verbal. Tres preguntas cada uno. Las respuestas más divertidas ganan. ¿Quién está de acuerdo?”.

Fue así que como en la primaria, ambos fueron separados, sin embargo, tú quién crees que hubiera ganado, Musk o Zuckerberg?









