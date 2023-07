¿Quién fue Lewis Strauss, el responsable del desprestigio contra Robert Oppenheimer?

La creación de la bomba atómica por Robert Oppenheimer, que fue lanzada sobre Hiroshima y Nagasaki entre el 6 y 9 de agosto de 1945, quedó en la historia de la humanidad como uno de los momentos más crueles de la Segunda Guerra Mundial.

La utilización de la bomba nuclear significó el triunfo de Estados Unidos sobre Japón, después de que el país asiático atacara Pearl Harbor en Hawai.

La respuesta de Estados Unidos fue atacar con toda su fuerza al país del Sol Naciente con armas sumante poderosas y de última tecnología en ese entonces, en donde el "Proyecto Manhattan" liderado por Robert Oppenheimer, marcaría un antes y un después en la carrera armamentística de las potencias mundiales.

Sin embargo, tras el arduo trabajo de Oppenheimer para desarrollar la fórmula perfecta de un arma de destrucción masiva, se vio demeritado por Lewis Strauss, quien era encargado de la Comisión de Energía Atómica de EU.

¿Quién era Lewis Strauss?

Lewis Lichtenstein Strauss, interpretado por Robert John Downey Jr en la película Oppenheimer, dirigida por Christophe Nolan, fue un estadounidense nacido en Virginia en 1896, que destacó en el ámbito de la política y la filantropía.

Venía de una familia que se dedicaba a la fabricación de zapatos, aunque tuvo intenciones de continuar con el negocio, su deseo de convertirse en físico siempre se mantuvo.

Durante mucho tiepo se dedicó a ser banquero, pero el destino lo llevó a convertirse en un personaje político fundamental en Estados Unidos.

Strauss fue un hombre inteligente que de forma autodidacta aprendió de ciencia y física, lo que ayudó a que en 1945 formara parte del Departamento de Artillería de la Armada que se encargaba de la contrucción de armas.

El político fue quien tuvo la determinación de inovar en la creación de armas nucleares y mantener la información en secreto para el resto de las naciones, además propuso concentrar los esfuerzos de los ciénticos en la creación de la bomba de hidrógeno.

Strauss conspira contra Openheimer para quitarle prestigio

Lewis Strauss se convirtió en un conspirador al tratar de acabar con el prestigio de Robert Oppenheimer, con el fin de convertirse en Secretario de Comercio de los Estados Unidos.

La comunidad científica y política del país se vio enfrentado cuando Strauss decidió enfocar todo su poder al frente de la Comisión de Energía Atómica de EU para acusar a Oppenhaimer de ser comunista y espía de los soviéticos.

El enojo de Lewis contra Robert sugió a raíz de sus disitinta visiones sobre el uso de las armas, mientras Oppenheimer abogaba en pro del armamento para la defensa y la seguridad nacional, Strauss defendía el desarrollo de armas nucleares para amenazar a los enemigos.

El punto de quiebre en la relación que ambos tenían se dio cuando en 1949, el Comité Asesor General (GAC) realizó una convención en el que Strauss fue cuestionado a cerca de la exportación de radioisótopos con fines médicos y su relevancia en la seguridad nacional de EU. Supuestamente, Opennheimer abría tomado una actitud burlona que Strauss no perdonaría.

En 1954, Lewis promovería una especie de juicio para apartar a Oppenhaimer de la información nuclear secreta, que fue denominada "muro blanco" por el presidente de Estados Unidos, Dwight David Eisenhower.