Juegos de Pokémon se imponen sobre Call of Duty y Star Wars en Reino Unido

Los nuevos juegos de Pokémon han sido lanzados a nivel mundial y por las cifras de ventas de las ediciones, parece indicar que destronarán a Super Smash Bros. Ultimate como el juego con mayor número de ventas.

De acuerdo a los reportes de ventas en el Reino Unido, la versión Pokémon Espada ha sido la que más se ha vendido en todo el país mientras que la edición Escudo quedó en tercer lugar, en los últimos tres días. Incluso, los números revelarían que el videojuego sería el tercer mejor lanzamiento en formato físico del año, detrás de FIFA 20 y Call of Duty: Modern Warfare.

La nueva aventura que estuvo en medio de la polémica por la drástica reducción de personajes que aparecerían en la Pokédex, se consolidó en el Reino Unido como el mejor lanzamiento exclusivo del año.

No obstante, no es el mejor lanzamiento de la franquicia en aquel país combinando las ventas de las dos versiones, el primer lugar sigue perteneciendo a Pokémon Sol/Luna que además llegaron en pleno fenómeno de la aplicación para móviles Pokémon GO.

De acuerdo a la lista revelada por el sitio GameIndustry, el reporte de ventas de esta semana fue de la siguiente manera:

1. Pokémon Sword

2. Star Wars Jedi: Fallen Order

3. Pokémon Shield

4. Call of Duty: Modern Warfare

5. FIFA 20

6. Luigi's Mansion 3

7. Pokémon Sword & Shield: Dual Edition

8. Death Stranding

9. Mario Kart 8 Deluxe

10. Mario & Sonic At The Tokyo Olympic Games 2020