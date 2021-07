¿Puedo tomar alcohol después de vacunarme contra el Covid-19?

"Hasta después de 72 horas pueden consumir alcohol", les dicen enfermeros, en la Biblioteca Vasconcelos, a las personas que acudieron a vacunarse contra Covid-19 en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, pero especialistas entrevistados por El Sol de México aseguran que no debe prohibirse ya que no hay ninguna contradicción.

"¿Me debo esperar tres días? Ay no, ya tenía planes para el miércoles", respondió una de las chicas que escuchaba las recomendaciones del personal médico previo a aplicar AstraZeneca.

Contrario con Rodrigo quien viajó a Las Vegas, Estados Unidos, a vacunarse, él se aplicó Pfizer y la única recomendación fue que estuviera atento a alguna reacción alérgica, y al salir de la farmacia vacunadora acudió a comer acompañado de dos bebidas alcohólicas y nada de reacción.

Óscar Sosa Hernández, médico especialista en epidemiología, dijo que era lamentable que se haya llenado de mitos esta parte de la vacunación, pero realmente no hay ninguna contraindicación.

¿Hay alguna contraindicación con las bebidas al aplicar las vacunas?

Con ninguna de ellas, las únicas contraindicaciones reales son que seamos alérgicos a algún componente de alguna vacuna o específicamente, por ejemplo, si son de dos dosis pues que no hayamos hecho ninguna reacción alérgica a la primera. Entonces, ni la dieta ni el consumo de alguna bebida en específico, ni el ejercicio tienen nada que ver.

Sosa Hernández aclara que no hace promoción del consumo de alguna sustancia, pero desconoce el punto de partida de estas recomendaciones que no tiene nada que ver con la conformación de alguna vacuna ni con la reacción inmunológica, ya después de recibir la dosis pueden hacer su vida normal.

Entre los efectos secundarios comunes están fiebre, cansancio y dolores musculares | Foto: Laura Lovera | El Sol de México

Misma situación que vivió Carlos en la ciudad de Quebec, Canadá, ayer recibió la dosis Pfizer y no le pidieron abstenerse de beber cerveza.

¿Por qué no hay ninguna contraindicación de consumir alcohol? Se le preguntó al doctor.

No tiene nada que ver, la vía de administración es intramuscular, probablemente si una vacuna pudiera ser por ejemplo, vía oral pues tal vez existiría una razón lógica, pero al ser una inyectable pues no hay ningún problema en que se consuma algún tipo de comida o bebida.

María también fue a New York, Estados Unidos, se aplicó la Johson “pero no nos dijeron de que no tomes nada. Todo relajado. Lo único que te regalan es una tarjeta del Metro ilimitada por siete días que cuesta comprarla generalmente 33 dólares”, recordó.

Para Alejandro Macías Hernández, integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, de la Universidad Nacional Autónoma de México, no debería estarse prohibiendo nada con el uso de la vacuna.

"Hasta después de 72 horas pueden consumir alcohol", les dicen enfermeros en la Ciudad de México | Foto: Cuartoscuro

“Esas medidas no se han tomado generalizadas en México, sino que hay ocasiones en lo que cada centro de vacunación el médico o el personal de la localidad dispone directrices de lo que les parece bien, entonces, eso es algo que ocurre de repente inclusive les dicen que no coman carne de puerco, pero no hay ninguna racionalidad detrás”, explicó.

¿Qué debería hacer y esperar que ocurra después de vacunarme? Según la Organización Mundial de la Salud:

Permanezca en el lugar donde haya recibido la vacuna por lo menos 15 minutos más, por si acaso tuviera una reacción inusual y pudieran atenderlo los trabajadores de la salud.

Foto: Laura Lovera | El Sol de México

En la mayor parte de los casos, es algo habitual experimentar efectos secundarios leves. Entre los efectos secundarios comunes que se presentan después de la vacunación, que indican que el organismo de la persona vacunada está creando protección contra la COVID-19, figuran los siguientes:

Dolor en el brazo

Fiebre leve

Cansancio

Cefaleas

Dolores musculares y articulares

Si en el lugar de la inyección aparece enrojecimiento o siente dolor que aumentan al cabo de 24 horas, o si los efectos secundarios no desaparecen después de unos días, póngase en contacto con su proveedor de atención de salud.

Si manifiesta una reacción alérgica grave inmediatamente después de la administración de una primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, no debería recibir más dosis de dicha vacuna.