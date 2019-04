¡Que suenen Las Mañanitas! Primer video de YouTube cumple 14 años

EL 23 de abril del 2005 subieron el primer video a la famosa plataforma de videos, YouTube. Lo publicó Jawded y se titula “Me ath the zoo”, dura sólo 18 segundos y tiene más de 66 millones de reproducciones.

Jawred Karim es uno de los tres creadores de la plataforma, y es quien aparece en el video, en el que se puede observar a un par de elefantes a sus espaldas.

Aquí el video ⬇

En el año 2005, YouTube tenía un promedio de 50 millones de visitas diarias, mientras que actualmente tiene mil millones de usuarios, y se consumen mil millones de horas de videos.

Fue en octubre del 2006 cuando el gigante Google compró YouTube, por aproximadamente mil 350 millones de euros.

“Bien, aquí estamos, frente a los elefantes. Lo bueno de estos tipos es que tienen trompas verdaderamente grandes. Y eso es genial. Y es prácticamente todo lo que tengo que decir”, es lo único que dice Jawred Karim en el corto video, el primer video que se subió a YouTube y que hoy cumple 14 años.

Estos son los cinco videos con más vistas en YouTube:

▶Gangam style - Psy

En el quinto lugar se encuentra el video del cantante coreano Psy, que hasta la fecha tiene 3.335.876.778 reproducciones, el video se subió el 15 de julio del 2012.

▶Masha and the bear - Get Movies

El video de la popular serie infantil posee la nada despreciable cifra de 3.550.252.823 reproducciones en YouTube.

▶See you again - Wiz Khalifa Feat. Charlie Puth

El video de esta canción suma 4.088.211.146 reproducciones en la famosa plataforma de videos.

▶Shape of you - Ed Sheeran

El video de la canción “Shape of you” del cantante británico, suma hasta el día de hoy la cantidad de 4.176.763.121 reproducciones.

▶Despacito - Luis Fonsi Feat. Daddy Yankee

En el primer lugar se encuentra el video musical de la canción Despacito; el video se subió a Youtube el 12 de enero del 2017 y hasta ahora es el video más visto en YouTube, con 6.148.136.094 visualizaciones.