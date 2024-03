Rebirth Island está de regreso en Warzone: ¿cuándo podrás jugarlo?

Call of Duty Warzone 2.0 trae una gran noticia para sus fans, y es que en su nuevo trailer para la tercera temporada del COD Modern Warfare 3 trajo la novedad del gran regreso de Rebirth Island o Isla de Renacimiento.

Activision y las redes sociales de Call of Duty anunciaron de forma oficial la tercera temporada de Call of Duty: Warzone, luego de más de un año de que privarán a sus fans de este mapa está de regreso luego de que la comunidad lo pidiera en múltiples ocasiones. No obstante, en el trailer se puede observar que habrán ciertos cambios, además de considerar que los jugadores ahora si pueden estar sobre el mar.

Como se puede ver en el trailer, la prisión es bombardeada al igual que el faro, lo que deja un escenario distinto al que se vivió en versiones anteriores del mapa. Por ello la jugabilidad en estas zonas serán innovadoras, dando una experiencia distinta a los jugadores.

Esto sin mencionar que en los muelles también se puede percibir un buque carguero, agregando más zonas para armarte y recoger dinero, además de que, posiblemente, en ocasiones tocará que el circulo final cierre en dicha locación.

Cabe mencionar que no se dieron a conocer más detalles respecto a la nueva temporada por lo que habrá que estar al pendiente de lo se vaya anunciando en las redes de Call of Duty.

Rebirth Island returns on April 3 #RebirthDay 🪂



Where are we dropping? 😤 pic.twitter.com/Y71eolAoQF — Call of Duty (@CallofDuty) March 25, 2024

La tercera de temporada de Call of Duty Warzone 2.0 saldrá el próximo el 3 de abril para:

Play Station 5

Play Station 4

Xbox Series X|S

Xbox One

PC

Finalmente, Rebirth Island también estará disponible para Warzone Mobile, quien recientemente agregó también el clásico mapa de Verdansk, el cual ha sido pedido reiteradamente que vuelve para todas las consolas y PC, no obstante, aún no hay información al respecto sobre un posible regreso. Por ahora sólo queda disfrutar de la Isla de Renacimiento.