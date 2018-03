Regresa esta noche la Luna rosada, invitada especial de Pascua

La noche de este viernes tendrá lugar la “Luna rosada”, la cual recibe su nombre por ser la primera Luna llena después del equinoccio de primavera, que ocurrió el pasado 20 de marzo.



En algunas regiones del mundo este fenómeno también es conocido como brote de Luna de Hierba, Luna de Huevo o Luna de Pez, todos signos de la primavera, informó la NASA.

De acuerdo con la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), esta Luna bautizada por los nativos americanos, quienes se inspiraron en un musgo rosa y en las flores silvestres “Phlox”, que florean en primavera y son de este color, marca el comienzo de la Pascua.

Tonight's full Moon is called the Pink Moon, Sprouting Grass Moon, Egg Moon, or Fish Moon - all signs of spring! It also marks the beginning of Passover. Then Easter falls on the first Sunday after this full Moon. Happy spring and happy holidays! pic.twitter.com/Z37Bax77Yq — NASA Moon (@NASAMoon) 30 de marzo de 2018

A lo largo del año, el satélite natural de la Tierra pasa por diferentes fases, es por esto que se observa un poco diferente cada noche durante su órbita de un mes alrededor del planeta “azul”.

Cada una de las fases lunares recibe los nombres de Luna nueva, Cuarto creciente, Luna llena y Cuarto menguante.

El satélite natural de la tierra que es la quinta luna más grande del sistema solar, no tiene luz propia, ya que esta brilla por la luz del Sol que se refleja en la superficie de la Luna.