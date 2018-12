Listos los rituales para recibir el año nuevo 2019... ¿Ya tienes el tuyo?

Fieles a sus creencias, los mexicanos preparan los rituales de fin año; son miles los que creen en la suerte de la lencería roja, en degustar 12 uvas con igual número de campanadas; y aquellos que gustan de barrer el hogar para sacarlas malas vibraciones, encender veladoras aromáticas, correr alrededor de la manzana de la casa con maletas para disfrutar de un año viajero. Todo un ritual para recibir al 2019 y despedir al año viejo este 31 de diciembre.



Foto: @asifueronmisviajes





Un recorrido que realizó El Sol de México, constató las compras para recibir al Año Nuevo; y cada familia tiene sus propios rituales, con expectativas alegres y confiados en el porvenir, animados y con relucientes motivaciones y deseos de hacer bien las cosas; corregir lo que se ha hecho mal, enmendar acciones, mirar lo positivo y valorar lo generoso y noble del corazón.

Foto: Cuartoscuro

Y a decir de los entrevistados, festejar la llegada del Año Nuevo no tiene clase social, lo importante es conservar la unión familiar, compartir alimentos y brindar a la media noche.

Foto: Ilustrativa

Para conservar el amor, a los mexicanos se les ve comprando manzanas rojas que comparten con sus parejas, sus hijos, sus familias; los granos en la alacena para que no falte el alimento; usar ropa nueva para darle espacio a la abundancia; el dinero en la billetera, pues al colocar un pequeño espejo en ella para que éste se refleje y siempre fluya; las flores en el hogar siempre traerán sueños y alegría; prender un sahumerio para que el hogar se impregne de amor, prosperidad y salud; y terminar el año dando gracias por las experiencias vividas y prometer que el próximo será mejor.

Foto: Cuartoscuro

Otros recomiendan encender una vela minutos antes de la medianoche del 31 ayuda a fortalecer la energía de los deseos, de renovación y fortalecimiento para el nuevo año, ya sean para la salud, el dinero o el amor.

Al encender la vela se dice: “aquí cierro mi año, aquí cierro mis errores y todo lo que no quiero llevarme a este año nuevo. Me despido y te dejo, me despido y te suelto, me perdono y te perdono".

Foto: Cuartoscuro

Son muchos los propósito que se piensan para el próximo año 2019, sin embargo, una ayudita con un amuleto no está de más para levantar esa autoestima que, dicho sea de paso, en este país suele tener sus altibajos ante la crisis económica que se atraviesa.

Juan José acudió ayer al Mercado de Sonora. Sabe que los principales amuletos que se le ofrecerán son básicamente para abrir los caminos en el amor, dinero y el trabajo. Top-Ten

El que más se vende hasta en un 90 por ciento en este mercado es para encontrar un buen trabajo; 5 por ciento contra las envidias; y el restante, para el amor o el sexo.

Los costos en que oscila un buen amuleto alcanza los mil 500 pesos y durará todo el 2019 y el más barato es de sólo 15; éste contiene semilla de la abundancia y un borreguito de plástico con un collar de listón rojo.

Foto: Cuartoscuro

Así lo explicó Gabriela, quien tiene 17 años trabajando en este mercado, al tiempo que subrayó que cada año los capitalinos demandan en un amuleto que cuente con una carga positiva para contar con un empleo, e incluso encontrarlo. ¿De qué están hechos?

Detalló que las preferencias de los habitantes de la ciudad son los elaborados con un cascabel de víbora –para evitar las envidias-; o pueden contener un trozo de piel de coyote para protección.

Agregó que la forma de su preparación “dependerá de la persona y la actividad que desarrolla, qué tipo de negocio tiene o incluso, su relación que tiene con la familia”. Indicó que también hay clientes que solicitan veladoras para atraer dinero.

“Son otro recurso al que acuden los capitalinos en lo que a un ritual de fe se refiere; es efectivo emplearlas -veladoras- porque contienen ingredientes como vainilla y guayaba, y se usan para que las personas tengan un horizonte más amplio de oportunidades”,precisó.

Apuntó que “también se venden mucho en esta temporada los ángeles de cerámica que tienen una veladora en la parte de arriba para darle fuerza a nuestro ángel y se puedan hacer realidad los proyectos de pareja o de prosperidad en un negocio”.

Los de estas características -señaló- contienen: "semilla de la abundancia, pues según la costumbre huichol, donde existe semilla hay abundancia que se refleja en dinero y bienestar en la pareja".

Foto: Cuartoscuro