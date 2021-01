Alteraciones en lengua, manos y pies, los nuevos síntomas del Covid-19

A medida que pasa el tiempo, los investigadores están adquiriendo una comprensión más profunda sobre el coronavirus, incluidos los síntomas a tener en cuenta: tos nueva y continua, fiebre y pérdida del gusto y el olfato.

▶️Coronavirus es la segunda causa de muerte en México



Pero investigaciones sugieren que hay tres cambios extraños en el cuerpo humano que podrían ser el último signo de coronavirus.

Especialistas del Hospital Universitario La Paz y de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) analizaron a 666 pacientes con Covid-19 de leve a moderado y encontraron que el 45.7% experimentó cambios en la boca, las manos y los pies.

▶️Familiares de víctimas de Covid en Wuhan acusan a autoridades de silenciarlos en visita de la OMS



Lengua Covid

De acuerdo al estudio Prevalencia de manifestaciones mucocutáneas, hallazgos orales y palmoplantares en 66 pacientes con neumonía por Covid-19, uno de cada cuatro de los pacientes tenía lo que se ha clasificado como lengua Covid: inflamación o protuberancias y úlceras en la lengua.

El 6.9% de los pacientes refirió tener estomatitis aftosa, que ocurre cuando se forman úlceras benignas y no contagiosas en la boca.

Foto British Journal of Dermatology

También encontró que el 6.6% informó glositis o inflamación de la lengua que hacía que se hinchara y cambiara de color.

El cambio corporal más común fue la papilitis lingual transitoria, o inflamación de las papilas. Esto se presenta como pequeñas protuberancias en la superficie de la lengua.

▶️Vacuna Sputnik V contra Covid gana terreno entre dudas y críticas







Descamación o enrojecimiento con picazón en manos y pies

En tanto, casi el 40% de los pacientes presentaba enrojecimiento, ardor y urticaria en las palmas de las manos y las plantas de los pies.

Cuando se trata de manos y pies, la afección más común fue la descamación generalizada de la piel.

Alrededor del 15% de los pacientes también experimentaron enrojecimiento con picazón en las palmas de las manos y plantas.

Foto British Journal of Dermatology

Un porcentaje menor, alrededor del 7%, informó una sensación de ardor, mientras que el 6,9% dijo que tenía urticaria y el 2.9% una erupción.

Ahora, el equipo del Hospital Universitario La Paz, Madrid, está instando a los médicos y enfermeras a examinar la boca, las manos y los pies de los pacientes sospechosos de Covid.

El equipo cree que esto podría conducir potencialmente a un diagnóstico más rápido.

▶️Cofepris advierte sobre equipos "patito" de oxígeno para atender Covid-19



Foto British Journal of Dermatology

La OMS resuelve tus dudas:

¿Qué debo hacer si tengo síntomas de Covid-19 y cuándo he de buscar atención médica?

Si tiene síntomas leves, como tos o fiebre leves, generalmente no es necesario que busque atención médica. Quédese en casa, aíslese y vigile sus síntomas. Siga las orientaciones nacionales sobre el autoaislamiento. Sin embargo, si vive en una zona con paludismo (malaria) o dengue, es importante que no ignore la fiebre. Busque ayuda médica. Cuando acuda al centro de salud lleve mascarilla si es posible, manténgase al menos a un metro de distancia de las demás personas y no toque las superficies con las manos. En caso de que el enfermo sea un niño, ayúdelo a seguir este consejo.

Busque inmediatamente atención médica si tiene dificultad para respirar o siente dolor o presión en el pecho. Si es posible, llame a su dispensador de atención de la salud con antelación para que pueda dirigirlo hacia el centro de salud adecuado.

¿Cómo se propaga la Covid‑19?

Una persona puede contraer la Covid‑19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. Estas gotículas son relativamente pesadas, no llegan muy lejos y caen rápidamente al suelo. Una persona puede contraer la Covid‑19 si inhala las gotículas procedentes de una persona infectada por el virus. Por eso es importante mantenerse al menos a un metro de distancia de los demás. Estas gotículas pueden caer sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, como mesas, pomos y barandillas, de modo que otras personas pueden infectarse si tocan esos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. Por ello es importante lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol.

La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre las formas de propagación de la Covid‑19 y seguirá informando sobre las conclusiones que se vayan obteniendo.

▶️Concentradores de oxígeno: ¿Cuál ayuda a tratar a pacientes Covid?



¿Es posible contagiarse de Covid‑19 por contacto con una persona que no presente ningún síntoma?

La principal forma de propagación de la COVID‑19 es a través de las gotículas respiratorias expelidas por alguien que tose o que tiene otros síntomas como fiebre o cansancio. Muchas personas con COVID‑19 presentan solo síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Es posible contagiarse de alguien que solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo.

Según algunas informaciones, las personas sin síntomas pueden transmitir el virus. Aún no se sabe con qué frecuencia ocurre. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre esta cuestión y seguirá informando sobre las conclusiones que se vayan obteniendo.

¿Cómo podemos protegernos a nosotros mismos y a los demás si no sabemos quién está infectado?

Practicar la higiene respiratoria y de las manos es importante en TODO momento y la mejor forma de protegerse a sí mismo y a los demás.

Cuando sea posible, mantenga al menos un metro de distancia entre usted y los demás. Esto es especialmente importante si está al lado de alguien que esté tosiendo o estornudando. Dado que es posible que algunas personas infectadas aún no presenten síntomas o que sus síntomas sean leves, conviene que mantenga una distancia física con todas las personas si se encuentra en una zona donde circule el virus de la Covid‑19.

▶️¿Qué es la plitidepsina y cómo actúa contra el Covid?



¿Qué debo hacer si he estado en contacto estrecho con alguien que tiene ovid‑19?

Si ha estado en contacto estrecho con alguien con COVID‑19, puede estar infectado.

Contacto estrecho significa vivir con alguien que tiene la enfermedad o haber estado a menos de un metro de distancia de alguien que tiene la enfermedad. En estos casos, es mejor quedarse en casa.

Sin embargo, si usted vive en una zona con paludismo (malaria) o dengue, es importante que no ignore la fiebre. Busque ayuda médica. Cuando acuda al centro de salud lleve mascarilla si es posible, manténgase al menos a un metro de distancia de las demás personas y no toque las superficies con las manos. En caso de que el enfermo sea un niño, ayúdelo a seguir este consejo.

Si no vive en una zona con paludismo (malaria) o dengue, por favor haga lo siguiente:

Si enferma, incluso con síntomas muy leves como fiebre y dolores leves, debe aislarse en su casa.

Incluso si no cree haber estado expuesto a la Covid‑19 pero desarrolla estos síntomas, aíslese y controle su estado.

Es más probable que infecte a otros en las primeras etapas de la enfermedad cuando solo tiene síntomas leves, por lo que el aislamiento temprano es muy importante.

Si no tiene síntomas pero ha estado expuesto a una persona infectada, póngase en cuarentena durante 14 días.

Si ha tenido indudablemente Covid‑19 (confirmada mediante una prueba), aíslese durante 14 días incluso después de que los síntomas hayan desaparecido como medida de precaución. Todavía no se sabe exactamente cuánto tiempo las personas siguen siendo contagiosas después de recuperarse. Siga los consejos de las autoridades nacionales sobre el aislamiento.

▶️Estos son los países que piden test negativo de Covid a los mexicanos



¿Pueden los niños o los adolescentes contraer la Covid‑19?

Las investigaciones indican que los niños y los adolescentes tienen las mismas probabilidades de infectarse que cualquier otro grupo de edad y pueden propagar la enfermedad.

Las pruebas hasta la fecha sugieren que los niños y los adultos jóvenes tienen menos probabilidades de desarrollar una enfermedad grave, pero con todo se pueden dar casos graves en estos grupos de edad.

Los niños y los adultos deben seguir las mismas pautas de cuarentena y aislamiento si existe el riesgo de que hayan estado expuestos o si presentan síntomas. Es particularmente importante que los niños eviten el contacto con personas mayores y con otras personas que corran el riesgo de contraer una enfermedad más grave.

¿Cuánto tiempo transcurre entre la exposición a la Covid‑19 y el desarrollo de síntomas?

El tiempo que transcurre entre la exposición a la Covid‑19 y el momento en que comienzan los síntomas suele ser de alrededor de cinco o seis días, pero puede variar entre 1 y 14 días.

▶️¿Es difícil conseguir la vacuna contra Covid en México? Especialista lo explica



OMS emite nueva orientación clínica sobre tratamiento de pacientes con Covid-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una nueva orientación clínica para el tratamiento de pacientes con Covid-19, incluidos aquellos que muestran síntomas persistentes tras la recuperación, y también dijo que aconsejaba el uso de anticoagulantes en dosis bajas para prevenir la formación de coágulos.

La portavoz de la OMS, Margaret Harris, indicó en una conferencia de la ONU en Ginebra que un equipo de expertos independientes liderado por la OMS, actualmente en la ciudad china de Wuhan -donde se detectaron los primeros casos humanos en diciembre de 2019- dejará la cuarentena en los próximos dos días para continuar su trabajo sobre los orígenes del virus.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Harris se negó a comentar sobre los informes de retrasos en el lanzamiento de vacunas en la Unión Europea. Afirmó que no tenía datos específicos y que la prioridad de la OMS era que los trabajadores de la salud de todos los países se vacunen en los primeros 100 días del año. Con información de la OMS, DailyStar.co.uk, Reuters

Te recomendamos ⬇️

Sociedad Cofepris advierte sobre equipos "patito" de oxígeno para atender Covid-19

CDMX Los 55 puntos autorizados para la venta y recarga de oxígeno medicinal en CDMX

Sociedad Devuelve tu tanque y regala vida a pacientes con Covid-19