CDMX, cada vez más cerca de la vacuna para prevenir el VIH/SIDA

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México participa en la fase tres del estudio internacional Mosaico, mediante el cual se espera obtener una vacuna que prevenga el VIH.

En conferencia de prensa, Andrea González, Directora Ejecutiva del Centro para la Prevención y Atención Integral del VIH/SIDA del Distrito Federal, informó un este ensayo clínico se realiza en 16 países del mundo y es la primera vez que una vacuna de VIH llega a fase tres.

En este momento ya van 80 personas reclutadas aunque la meta inicial era de 150 y el reclutamiento inició este año pues se vio suspendido por el segundo pico de la pandemia de Covid-19 en la Ciudad de México y el límite del reclutamiento es hasta septiembre.

"Es un proyecto comandado por los institutos de salud de Estados Unidos para el ingreso al ensayo fue necesario certificar la la Clínica Condesa Iztapalapa y es una colaboración entre éste nosocomio y el instituto nacional de Nutrición y de la Clínica Condesa Cuauhtémoc pues es donde mayor número se reclutan, el ensayo clínico es doble ciego, es decir, que los participantes no saben si tienen habían o placebo y la lógica es que en 2024 se tengan resultados, se tiene muy buena expectativa”.

Andrea González comentó que la mayor incidencia o el mayor número de casos nuevos se da en adolescentes y la posibilidad de contar con una vacuna significa atacar la epidemia en el sitio donde mayor incidencia se tiene.

Por su parte, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, comentó que el SIDA es una epidemia que existe desde hace décadas en el mundo y aunque ha habido muchos avancen en los medicamentos para su contención y evolución, es fundamental el desarrollo científico para poder atacar esta pandemia.

El estudio es conducido internacionalmente por la HIV Vaccine Trial Network–HVTN, y es la primera vez que esta red internacional trabaja en México, junto con otras siete naciones. Es una investigación a gran escala dirigido a hombres y personas trans que tienen relaciones sexuales con hombres y/o personas trans.

Foto Gobierno de la Ciudad de México

El protocolo en el que participan las personas elegidas tiene una duración de dos años y medio e implica que asistan a revisión un total de 14 veces durante el periodo y parte fundamental del proceso es el consentimiento informado de los participantes, toda vez que deben aceptar someterse a una prueba de VIH, y otros análisis, que deberá ser negativa como parte de los criterios de inclusión.

En estas clínicas también se realizan pruebas de detección de otras infecciones de transmisión sexual (ITS) como hepatitis B y C, clamidia, gonorrea y sífilis, que atiende la clínica. Se trata de un paquete de prevención integral; detección, atención y tratamiento de ITS que incluye dotación de condones y lubricantes.

Aquella persona que es elegida recibe de inmediato la primera dosis de la vacuna experimental; la segunda a los tres meses; la tercera a los seis y la cuarta y última al año. En los primeros 12 meses se completa el esquema de vacunación. En el segundo año y medio siguientes ya no se aplica el biológico.

Durante el lapso de tiempo que dura el estudio se brinda consejería para la reducción de prácticas de riesgo por vía sexual y se realizan pruebas para conocer el efecto de la vacuna experimental en el sistema inmunológico, tanto en las células de defensa y anticuerpos.

Además se a lo largo de dos años y medio se monitorea la seguridad de los voluntarios a quienes se aplica la vacuna. Hasta ahora, en ninguno de los centros de investigación en el mundo se ha reportado una reacción adversa grave o inesperada.

La investigación se lleva a cabo en las instalaciones de la Clínica Especializada Condesa Iztapalapa debido a la infraestructura y dimensiones con que cuenta, así como por la convocatoria comunitaria de población en riesgo de adquirir VIH y que es usuaria de nuestros servicios.

